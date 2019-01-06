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      Безсмертні цитати Валерія Лобановського, якому сьогодні виповнилося б 80 років

      73 Читать новость на русском
      Сьогодні Валерію Лобановському виповнилося б 80 років
      Сьогодні Валерію Лобановському виповнилося б 80 років / fcdynamo.kiev.ua

      Цього дня 80 років тому народився легендарний гравець та наставник київського "Динамо" Валерій Лобановський, під керівництвом якого столичні футболісти досягли найбільших успіхів в історії клубу.

      Офіційний сайт "Динамо" у день 80-річчя від дня народження великого наставника згадав найяскравіші цитати Метра, що найбільш влучно показують тренерський геній Валерія Васильовича, який віддавав усього себе улюбленій справі.

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      – Я не розумію, як можна любити якусь одну тактику й відмахуватися від іншої. Кожна тактика хороша, якщо вона призводить до бажаної мети. А мета завжди одна – перемога!

      – Я не визнаю моди. Визнаю лише те, що раціонально. Зокрема, для нашої команди. Сьогодні ми зіграємо ось так, а завтра – інакше.

      – Уміння раціонально використовувати свої фізичні та духовні можливості приходить лише з накопиченням досвіду, зі зрілістю.

      – За успіх атаки та оборони в рівній мірі відповідають усі польові гравці. Хто швидше створить таку команду, той раніше загляне в майбутнє й отримає плоди цього випередження.

      – Три заповіді тренера, який поважає себе: не почути, не помітити, не сказати.

      – Сучасний футбол еволюціонує дуже повільно, тому що деякі гравці, так звані зірки, отримуючи величезні гонорари, які не відповідають рівню їхньої майстерності, хочуть, грубо кажучи, експлуатувати свій талант без спроби підвищувати рівень майстерності.

      – Рух – це життя, спокій – це смерть.

      – Без журналістів не може йти розвиток футболу. Вони можуть або гальмувати процес, або рухати його вперед.

      – Справжній тренер зобов'язаний уважно стежити за сучасними світовими тенденціями, постійно дізнаватися щось нове, а не використовувати кожного сезону одні й ті ж напрацювання.

      – Тренер – це творча особистість. А творча особистість має право на помилку.

      – Мене часто називають диктатором. Я категорично з цим не погоджуюся. Диктатор – це той, хто готовий наказувати, не вдаючись у міркування опонента. Я завжди пропоную гравцям оскаржити мої пропозиції.

      – Достоєвський казав, що категоричність суджень властива невігласам. Зокрема тому я намагаюся нікому нічого не нав'язувати.

      – Бути тренером значно складніше, ніж гравцем. На полі ти керуєш лише м'ячем, а біля бровки ти керуєш людьми.

      – Якщо футболіст не розуміє, що зараз у футболі головне вміти грати без м'яча, а не з м'ячем, уже нічого зробити не можна. Від таких потрібно відмовлятися.

      – Немає відваги, не можеш багато в чому відмовити собі, не здатний терпіти найжорстокіший тренінг – іди

      – Я вважаю, що критикувати не лише можна, а й потрібно. І якщо критика конструктивна, якщо в ній є якісь розумні починання, то вона йде лише на користь критикованим.

      – Програма – не гарантія успіху, але дає набагато більше шансів на нього, ніж стихійні дії.

      – Суть сучасного футболу – у створенні чисельної переваги на різних ділянках поля. І найперша вимога до гравця – якомога швидше переходити від оборони до атаки й навпаки.

      – Формула успіху у великому футболі теж давно загалом відома: жорстокий відбір виносить на гребінь лише тих, хто має здатність до колосальної концентрації душевних та фізичних сил у момент найвищих випробувань.

      – Копіювати привабливі зразки, наздоганяти когось – заняття безперспективне. Випереджати – ось надихаючий сенс роботи.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

      Теги: Спорт Динамо Футбол
      Джерело: 24 Канал
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