10:27
9 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      9 ТРАВНЯ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: НАТО вже в Росії. Відповідь Дудю від "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:56, 7 травня
      Вєсті.UA: Доля Луценка в команді Зеленського. Чого Шуфрич поїхав у Крим
      Вєсті.UA
      19:13, 7 травня
      Пристрасті навколо скандальних ТЕЦ Дубневичів: нові деталі від журналістів
      ЦРУ
      09:00, 8 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      9 ТРАВНЯ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      "Безсмертний полк" вийшов на проросійський марш у Києві

      216 Читать новость на русском
      Безсмертний полк 9 травня 2019 Київ - відео та фото маршу у Києві
      У Києві стартувала акція "Безсмертного полку" / 24 канал

      У Києві 9 травня розпочалася проросійська акція "Безсмертний полк", на яку вийшло близько 600 учасників. Люди тримають у руках портрети учасників Другої світової війни.

      Начальник Нацполіції Києва Андрій Крищенко напередодні розповів, що поліція готова забезпечити правопорядок на всіх масових акціях 9 травня. 

      Читайте також: Заборонена акція на 9 травня: хто стоїть за українською версією "Безсмертного полку"

      Біля станції метро "Арсенальна", звідки стартує акція, розташовані рамки металошукачів, чергую поліція. Правоохоронців в самому метро працюють у посиленому режимі, іноді на виході перевіряють окремих молодиків.

      Серед присутніх на акції – нардепи Нестор Шуфрич, Євген Мураєв, Вадим Новинський та екс-кандидат у президенти Юрій Бойко.

      За даними журналістів 24 каналу, біля металошукачів затримали Олену Бережну – матір загиблої нардепки-регіоналки Ірини Бережної, бо вона порушувала порядок.

      Присутні на акції співають "Катюшу" і "День победы".

      Новина доповнюється...

      Дивіться відео з акції "Безсмертний полк у Києві":

      Дивіться, що відбувається на акції "Безсмертний полк" у Києві:

      Що таке "Безсмертний полк"? Російська громадська організація, початкова мета якої – проведення вшанувань учасників Другої світової війни. З 2012 року виступи організації охопили всю Росію. Ця організація почала активно діяти на території інших держав, зокрема й в Україні: 9 травня акції відбувались і в Києві.

      Загалом, так звана акція "Безсмертний полк" – це інформаційна провокація Росії, елемент гібридної війни. Акція "Безсмертний полк" спрямована не на заклик вшанувати і не повторити війну, а на позиціонування "русского міра", міфології про перемогу Росії у Другій світовій війні, чи, як вони її називають – великій вітчизняній.

      Міфи про Велику Вітчизняну війну і 9 травня: відео

       

       

       

      blog_ava
      "Тоттенхем" обіграв "Аякс" у півфіналі Ліги чемпіонів завдяки хет-трику Лукаса: відео
      сьогодні
      1950
      Теги: День Перемоги Новини України Новини політики Україна – Росія 9 травня Новини Києва Історія Поліція
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Безсмертний полк" вийшов на проросійський марш у Києві
      сьогодні , 10:15 "Безсмертний полк" вийшов на проросійський марш у Києві
      216
      НЕПЕРЕМОЖНІ. Антон Дацко: Пішов займатися для здоров’я, а став паралімпійським чемпіоном
      сьогодні , 10:00 НЕПЕРЕМОЖНІ. Антон Дацко: Пішов займатися для здоров’я, а став паралімпійським чемпіоном
      Станіслав Безушко 39
      Як проходить 9 травня в Україні
      сьогодні , 09:48 Як проходить 9 травня в Україні
      210
      День перемоги чи День пам'яті: що відзначають в Україні 8-9 травня та коли вихідний
      сьогодні , 09:21 День перемоги чи День пам'яті: що відзначають в Україні 8-9 травня та коли вихідний
      Андрій Шляхтін 24038
      Два еталони розкоші: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan та Phantom EWB
      8 травня , 19:30 Два еталони розкоші: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan та Phantom EWB
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук