"Безсмертний полк" вийшов на проросійський марш у Києві

У Києві 9 травня розпочалася проросійська акція "Безсмертний полк", на яку вийшло близько 600 учасників. Люди тримають у руках портрети учасників Другої світової війни.

Начальник Нацполіції Києва Андрій Крищенко напередодні розповів, що поліція готова забезпечити правопорядок на всіх масових акціях 9 травня.

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Біля станції метро "Арсенальна", звідки стартує акція, розташовані рамки металошукачів, чергую поліція. Правоохоронців в самому метро працюють у посиленому режимі, іноді на виході перевіряють окремих молодиків.

Серед присутніх на акції – нардепи Нестор Шуфрич, Євген Мураєв, Вадим Новинський та екс-кандидат у президенти Юрій Бойко.

За даними журналістів 24 каналу, біля металошукачів затримали Олену Бережну – матір загиблої нардепки-регіоналки Ірини Бережної, бо вона порушувала порядок.

Присутні на акції співають "Катюшу" і "День победы".

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Дивіться відео з акції "Безсмертний полк у Києві":

Дивіться, що відбувається на акції "Безсмертний полк" у Києві:

Що таке "Безсмертний полк"? Російська громадська організація, початкова мета якої – проведення вшанувань учасників Другої світової війни. З 2012 року виступи організації охопили всю Росію. Ця організація почала активно діяти на території інших держав, зокрема й в Україні: 9 травня акції відбувались і в Києві.



Загалом, так звана акція "Безсмертний полк" – це інформаційна провокація Росії, елемент гібридної війни. Акція "Безсмертний полк" спрямована не на заклик вшанувати і не повторити війну, а на позиціонування "русского міра", міфології про перемогу Росії у Другій світовій війні, чи, як вони її називають – великій вітчизняній.

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