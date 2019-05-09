"Безсмертний полк" у Києві потролили портретами Саші Грей, Рейгана і Яроша

На акції "Безсмертний полк" у Києві 9 травня серед портретів загиблих у Другій світовій війні помітили портрет американської порноакторки Саші Грей. Це зображення виявилося тролінгом того, що на акцію часто приносять фото зовсім не "дідів, які воювали", а фейкових ветеранів. Або ж вшановують тільки героїв радянської армії, не згадуючи про роль ОУН та УПА.

9 травня в Києві пройшла проросійська акція "Безсмертний полк", на яку вийшли сотні людей. Вони тримали в руках портрети учасників Другої світової війни.

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Саша Грей давно вже не воює на тих фронтах, де вона здобувала свої перемоги, але пам'ять про неї все ще жевріє в деяких серцях,

– пожартував про порноакторку український нардеп Борислав Береза.

Цей портрет приніс ветеран війни на Донбасі Денис Антипов. На ньому Саша Грей вказана як Олександра Сірко – вчителька, санітарка, герой кінохроніки. До речі, Саша Грей і справді колись була вчителькою.

"Сумно від того, що люди, погоджуються бути пішаками в іграх Кремля і реалізовувати "безсмертні полки", які задумані, як технологія ворожнечі, а не як зразок пам'яті до заслуг ветеранів Другої світової. А найкращим прикладом того, що це лише технологія, є плакати, які валяються на смітниках з цього маршу після його закінчення", – написав Береза.

Дмитро Ярош теж долучився до "Безсмертного полку", пожартував Антипов про керівника Добровольчого українського корпусу.

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На акції помітили і портрет 40-го президента США Рональда Рейгана. Саме він був американським лідером, коли країна брала участь у Другій світовій війні проти Третього рейху.

Сьогодні вийшов подякувати за перемогу учаснику Другої світової війни Рональду Рейгану. За те, що він розумів, що у війні було два винуватця, два нелюдських тоталітарних режими – нацизм і комунізм. І поки залишається другий – це величезна небезпека для всього світу,

– написав Павло Островський, який і ніс портрет Рейгана.

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Він нагадав, що за часи президентства Рейгана було створено світову антикомуністичну коаліцію, а наслідком роботи його адміністрації став розвал СРСР, завдяки чому українці отримали свободу.

З таким плакатом Островський простояв годину біля метро "Арсенальна", де збирався "Безсмертний полк". Більшість людей реагували адекватно і з розумінням ставились до такго прагнення вшанувати учасника Другої світової війни. Але з початком ходи пенсіонер спробував у вихопити у хлопця плакат і відірвав частину зображення. Його оточили поліцейські і почали брати пояснення.

Окрім того, акцію також тролили плакатами супер-героїв кінематографічного всесвіту Marvel, стилізованих під фото ветеранів війни. Присутні скандували традиційні гасла "Слава Україні – Героям Слава!", а також вигукували слова: "Месники з народом!", "Валар Моргуліс – Валар дахаріс", "Свободу Вінтерфеллу!".

Що таке "Безсмертний полк"? Російська громадська організація, мета якої – проведення вшанувань учасників Другої світової війни. З 2012 року виступи організації охопили всю Росію. Вона почала активно діяти на території інших держав, зокрема й в Україні: 9 травня акції відбувались та відбуваються і в Києві.



Загалом "Безсмертний полк" – це інформаційна провокація Росії, елемент гібридної війни. Вона спрямована не на заклик вшанувати і не повторити війну, а на позиціонування "русского міра", міфології про перемогу Росії у Другій світовій війні, чи, як вони її називають – великій вітчизняній.

Дивіться відео з маршу "Безсмертного полку" в Києві: