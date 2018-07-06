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Безстрашна: Джіджі Хадід знялася в екстримальній фотосесії

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Джіджі Хадід
Джіджі Хадід / V Magazine

Американська супермодель Джіджі Хадід стала головною героїнею журналу "V Magazine". Новий номер видання вийде з трьома різними обкладинками, на кожній з яких з'явилися кадри з яскравої фотосесії фешн-фотографа Маріо Сорренто.

Джіджі Хадід опублікувала знімки на своїй сторінці в Instagram.

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Фотоісторію з Джіджі у головній ролі назвали у мережі найкращою фотосесією цього літа. Вона отримала назву "Безстрашна".

Хадід позує у стильних спортивних образах і купальниках з нових колекцій таких будинків моди, як Chanel і Fendi. Зйомки фотосесії проходили в Майамі.

 

Крім того, дівчина розповіла в інтерв'ю про секрети свого успіху.

Я вважаю, що вмію домагатися успіху переважно завдяки тому, що весь час конкурую з самою собою. Я конкурую з кращими сторонами себе. Я не зупинюся, поки не доведу все до досконалості, особливо якщо я знаю, що здатна на більше. Коли я професійно займалася волейболом, я дуже серйозно ставилася до цього. Те ж стосується і кінного спорту. Я з великою відповідальністю підходжу до всього, що роблю. Я завжди хочу бути кращою, але не для того, щоб перемогти когось, а для того, щоб довести самій собі, що моя важка робота дає результат,
– зізналася Джіджі Хадід.

джіджі хадід
Джіджі Хадід / V Magazine

Теги: LifeStyle Джіджі Хадід Мода
Джерело: 24 Канал
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