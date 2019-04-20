Безупинна праця: як волонтери та звичайні українці оснащують українських військових

Море вилизує берег, демократи мудрують над законами, патріоти чистять кулемет, а ми продовжуємо допомогати армії. Бо без армії не буде ні моря, ні демократії, ні законів... Буде лише кулемет і той недовго.

Хлопці із ФСБ, яким постійно передаємо "привіти", точно знають, що "протів лома нєт прийома"... Боронити країну від збройної агресії може тільки армія.

Армія – велика структура, яка споживає тонни пального і харчів, відгружає на голову супротивникові вагони БК. Армія – велика корпорація, але є одна важлива відмінність. Солдати сплачують життям і здоров'ям за спокій мирних міст. І, якщо є можливість забезпечити їх певним гаджетом, що дозволить зберегти життя, – значить, це треба робити. Вже 5 років ми з вами постачаємо в армію такі гаджети...

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Благодійники нашого фонду "Повернись живим" в березні 2019 року перерахували на потреби армії 2 010 854,50 гривень. Але ці кошти не були витрачені повністю, адже організація зберігає кожну народну гривню. У березні для потреб війська було закуплено 8 ноутбуків на суму 68 900 гривень. Хто б що не казав, а враховувати витрату БК і палива, розуміти чисельність наявного особового складу та банально готувати звіти і накази значно простіше з комп'ютером, ніж без нього.



Ноутбуки для військових / Фото "Повернись живим"

Так само і спостерігати за супротивником іноді безпечніше за допомогою камери, ніж власними очима. Для організації таких постів спостереження цього місяця було закуплено 5 телевізорів та 4 андроїд-приставки до них на суму 41 595 гривень. Водночас не забуваємо і про звичайні способи спостереження за поведінкою бойовиків на лінії розмежування. 5 біноклів та 4 підзорні труби, що в грошовому еквіваленті склали 54 238 гривень.

Не лишились без уваги і снайпери. У березні до нас нарешті приїхали 18 оптичних прицілів. Зважаючи на те, що за це обладнання частину грошей вже було внесено передплатою, зараз витрати нашого "оборонного бюджету" щодо цієї позиції склали 135 800 гривень.



Українські військові вже використовують оптичні приціли на Донбасі / Фото "Повернись живим"

Зростає нині і значення саперів. Для майстрів магії "одна нога тут – друга там" було закуплено 10 наборів для розмінування. Цей гешефт коштував 69 800 гривень.

На додачу до всіх цих цікавих подарунків було внесено передплату за 35 кевларових протиуламкових бронежилетів (для екіпажів техніки, снайперів тощо) і вже традиційно придбано 7 тепловізорів на суму 37 630 і 468 930 гривень відповідно.

Уся ця диво-техніка не лежала довго на складі, а відразу була відправлена до зони ООС.

24-та бригада отримала 7 тепловізорів, бінокль та підзорну трубу, оптичний приціл та 2 квадрокоптери. До новоствореної 35-ї бригади передано аж 21 тепловізор, тепловізійний приціл, 11 біноклів та 5 підзорних труб, щоб бачити і працювати по негідникам цілодобово. 54-та бригада отримала підзорну трубу, приціл та 2 квадрокоптери, 30-та бригада – тепловізор, 1 квадрокоптер та 7 планшетів для ГРК "Броня". Ще один такий планшет поїхав до 81-ї бригади. 58-ма бригада отримала квадрокоптер. До полку "Азов" поїхали підзорна труба і тепловізійний приціл. 74-й батальон отримав далекомір, а 93-тя бригада – два тепловізори.

Техніка та прилади придбані фондом "Повернись живим" – підтвердження плідної роботи волонтерів та звичайних українців / Фото "Повернись живим"

Окрім передачі всіх цих цікавезних іграшок, ми вчергове стимулюємо українізацію Сходу через підвищення кваліфікації снайперів, артилеристів та саперів. Інструктори з відповідних напрямків постійно працюють у підрозділах на передовій.

Українізація триває, уважний читач може помітити, що кількість переданого на фронт спорядження значно менше, ніж кількість закупленого. Корупції тут немає, і не шукайте, адже підрозділи, які йдуть на ротацію, здають отриману від благодійників допомогу на склад. Обладнанню відпочинок не потрібен, тому техніка, приціли та інше спорядження одразу після "відновлення боєздатності" у відповідних майстернях знову їдуть на фронт. Уже до інших підрозділів.

Армія – велика структура, вона, як корпорація, споживає паливо, папір, їжу, одяг і відгружає на голову супротивнику вагони боєкомплектів. А благодійники, допомагаючи війську бути максимально ефективним, буквально міняють гроші на життя і здоров'я солдат. І кожна гривня є інвестицією у власну безпеку. А хлопці з ФСБ усе це читають і заздрять... Бо у них таких благодійників немає.

Рятуйте Україну тут.

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