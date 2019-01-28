Безус дебютував за "Гент": вперше за бельгійський клуб зіграли троє українців

Бельгійський футбольний клуб "Гент", за який виступають українці Роман Яремчук, Ігор Пластун і Роман Безус, здобув важку виїзну перемогу в чемпіонаті країни.

Кортрейк – Гент 1:2

Голи: Уалі, 15 – Девід, 4, Де Смет, 76

Читайте також: Стало відомо, коли "Зеніт" представить Ракіцького

Команди обмінялись голами у дебюті матчу, але у другому таймі Де Смет приніс "Генту" перемогу, забивши гол у ворота "Кортрейка".

Український півзахисник "Гента" Роман Безус дебютував за бельгійський клуб. На 67-й хвилині матчу українець замінив Еріка Сміта.

Головний тренер "Гента" Йессо Торуп задоволений дебютом Романа Безуса в грі. "Всі говорять про техніку Безуса, але сьогодні він також показав бійцівський характер", – зазначив Торуп після матчу.

Читайте також: Зараз у роздягальні навіть "послати" немає кого, – Мілевський про повернення в "Динамо"

Два інших українця в складі "Гента" – нападник Роман Яремчук і захисник Ігор Пластун вийшли в стартовому складі команди. У складі "Кортрейка" також є український футболіст. Це Андрій Бацула, який вийшов на заміну в другому таймі.

Після цієї перемоги "Гент" піднявся на 6 місце та має в активі 37 очок. "Кортрейк" – десятий з 28 заліковими пунктами.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram