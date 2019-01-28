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      Безус дебютував за "Гент": вперше за бельгійський клуб зіграли троє українців

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      Роман Безус дебютував за "Гент"
      Роман Безус дебютував за "Гент" / ФК "Гент"

      Бельгійський футбольний клуб "Гент", за який виступають українці Роман Яремчук, Ігор Пластун і Роман Безус, здобув важку виїзну перемогу в чемпіонаті країни.

      Кортрейк – Гент 1:2
      Голи: Уалі, 15 – Девід, 4, Де Смет, 76

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      Команди обмінялись голами у дебюті матчу, але у другому таймі Де Смет приніс "Генту" перемогу, забивши гол у ворота "Кортрейка".

      Український півзахисник "Гента" Роман Безус дебютував за бельгійський клуб. На 67-й хвилині матчу українець замінив Еріка Сміта.

      Головний тренер "Гента" Йессо Торуп задоволений дебютом Романа Безуса в грі. "Всі говорять про техніку Безуса, але сьогодні він також показав бійцівський характер", – зазначив Торуп після матчу.

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      Два інших українця в складі "Гента" – нападник Роман Яремчук і захисник Ігор Пластун вийшли в стартовому складі команди. У складі "Кортрейка" також є український футболіст. Це Андрій Бацула, який вийшов на заміну в другому таймі.

      Після цієї перемоги "Гент" піднявся на 6 місце та має в активі 37 очок. "Кортрейк" – десятий з 28 заліковими пунктами.

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      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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