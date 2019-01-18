13:59
18 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Причини невдач"Роскосмосу". Росіяни недоїдають котлет
      Вєсті Кремля
      21:43, 17 січня
      Вєсті.UA: Президентські амбіції Насірова. Клоун Гончаренко
      Вєсті.UA
      20:06, 17 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, 16 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Безус: У Бельгії вболівальники ставляться до мене з великою теплотою, півстадіону скандує ім'я

      71 Читать новость на русском
      Безус повідомив, що міг повернутися у Ворсклу
      Безус повідомив, що міг повернутися у Ворсклу / twitter.com

      Український півзахисник бельгійського "Сент-Трюйдена" Роман Безус повідомив, що міг повернутися у "Ворсклу". Однак футболіст заявив, що прийняв правильне рішення, залишившись у Бельгії, де його підтримують фанати.

      Футболіст розповів, що в Бельгії до нього надзвичайно тепло ставляться вболівальники "Сент-Трюйдена". Зокрема, Безус згадав, як фанати вигукували його ім'я, коли тренер не випускав його на футбольне поле.

      Читайте також: У "Шахтарі" готуються до зміни тренера: названо кандидатуру на заміну Фонсеці

      "Тут до мене з великою теплотою ставляться вболівальники. У січні-лютому минулого року я деякий час залишався на лавці для запасних, і вболівальники протягом чотирьох-п'яти матчів вимагали від тренера випустити мене на поле. На виїзній зустрічі з "Шарлеруа" тренер Йонас де Рек крикнув розминатися трьом футболістам, і вболівальники стали скандувати моє ім'я. Тренер сказав мені розминатися, але випустив іншого. Вболівальники знову почали кричати моє ім'я. Тренер посадив мене на лавку, але вболівальники продовжили вимагати випустити мене. У результаті під тиском тренер здався, і я добре увійшов у гру. Далі він вже ставив мене в основу", – цитує Романа Dynamo.kiev.ua.

      "У Бельгії дуже часто після матчів вболівальники скандують твоє ім'я. І не п'ять-десять чоловік, а півстадіону. Безцінна і любов дітей. Один з дитячих тренерів мені розповідав, що у нього на тренуваннях один хлопчисько постійно уявляє себе Безусом. І я вирішив зустрітися з ним. Бачили б ви очі цього хлопчика. У мене в машині була футболка, і я йому подарував. Такої щирої дитячої радості я ніколи не бачив. Це кайф. Заради такого варто грати у футбол", – сказав Безус.

      Як відомо, 28-річний українець перейшов в бельгійський клуб влітку 2016 року. Раніше Роман грав за "Дніпро", "Ворсклу" та київське "Динамо". За збірну України Роман провів 19 матчів, в яких забив 4 голи.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як не дозволити Росії впливати на національну безпеку України
      сьогодні , 13:01 Як не дозволити Росії впливати на національну безпеку України
      Андрій Воропаєв 151
      Життя в борг: як Україна розплачуватиметься з боргами
      сьогодні , 13:00 Життя в борг: як Україна розплачуватиметься з боргами
      Ірина Поліщук 409
      Голий Київ: "Зеленбуд" косить зелень з бюджету
      сьогодні , 12:01 Голий Київ: "Зеленбуд" косить зелень з бюджету
      Наталія Лебідь 450
      Без "сірих конячок": які одіозні судді не потраплять до Антикорупційного суду
      сьогодні , 11:30 Без "сірих конячок": які одіозні судді не потраплять до Антикорупційного суду
      Віталій Шабунін 257
      Головні дати 2019 року, які не можна пропустити
      сьогодні , 10:01 Головні дати 2019 року, які не можна пропустити
      Євгенія Мазур
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      Деку оголосив про завершення виступів за збірну Португалії
       30 червня 2010 , 18:59
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      "Валенсія" готує грандіозну трансферну кампанію, "Атлетіко" потрібен лідер "Лаціо"
       16 січня 2014 , 09:00
      Луческу: Пишаємось молоддю "Шахтаря", особливо відзначу Віктора Коваленка
       10 квітня 2015 , 21:38
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук