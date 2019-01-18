Безус: У Бельгії вболівальники ставляться до мене з великою теплотою, півстадіону скандує ім'я

Український півзахисник бельгійського "Сент-Трюйдена" Роман Безус повідомив, що міг повернутися у "Ворсклу". Однак футболіст заявив, що прийняв правильне рішення, залишившись у Бельгії, де його підтримують фанати.

Футболіст розповів, що в Бельгії до нього надзвичайно тепло ставляться вболівальники "Сент-Трюйдена". Зокрема, Безус згадав, як фанати вигукували його ім'я, коли тренер не випускав його на футбольне поле.

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"Тут до мене з великою теплотою ставляться вболівальники. У січні-лютому минулого року я деякий час залишався на лавці для запасних, і вболівальники протягом чотирьох-п'яти матчів вимагали від тренера випустити мене на поле. На виїзній зустрічі з "Шарлеруа" тренер Йонас де Рек крикнув розминатися трьом футболістам, і вболівальники стали скандувати моє ім'я. Тренер сказав мені розминатися, але випустив іншого. Вболівальники знову почали кричати моє ім'я. Тренер посадив мене на лавку, але вболівальники продовжили вимагати випустити мене. У результаті під тиском тренер здався, і я добре увійшов у гру. Далі він вже ставив мене в основу", – цитує Романа Dynamo.kiev.ua.

"У Бельгії дуже часто після матчів вболівальники скандують твоє ім'я. І не п'ять-десять чоловік, а півстадіону. Безцінна і любов дітей. Один з дитячих тренерів мені розповідав, що у нього на тренуваннях один хлопчисько постійно уявляє себе Безусом. І я вирішив зустрітися з ним. Бачили б ви очі цього хлопчика. У мене в машині була футболка, і я йому подарував. Такої щирої дитячої радості я ніколи не бачив. Це кайф. Заради такого варто грати у футбол", – сказав Безус.

Як відомо, 28-річний українець перейшов в бельгійський клуб влітку 2016 року. Раніше Роман грав за "Дніпро", "Ворсклу" та київське "Динамо". За збірну України Роман провів 19 матчів, в яких забив 4 голи.

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