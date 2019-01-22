Безус вирішив покинути свій клуб: названо нову команду українця

Український півзахисник Роман Безус практично узгодив свій перехід у новий клуб. Безус покине "Сент-Трюйден" і поповнить лави "Гента".

Як повідомляє Het Belang van Limburg, півзахисник "Сент-Трюйдена" готовий перейти в "Гент", який наразі на 6 місці в чемпіонаті Бельгії.

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Безус вже погодився на перехід у клуб, де виступають українці Роман Яремчук й Ігор Пластун. "Гент" же зв'язався з клубом Романа щодо трансферу й ЗМІ оцінюють угоду в 1,2 млн євро.

Контракт українця з його нинішнім клубом закінчується в червні 2019, але в договорі є опція на продовження співпраці на рік, якщо "Сент-Трюйден" погодиться на збільшення окладу футболістові.

Однак "Сент-Трюйден" давно проявляє бажання продати Безуса, поки футболіст перебуває у хорошій формі. Раніше також повідомлялося, що керівництво бельгійців готове обміняти півзахисника на двох гравців "Антверпена".

Відзначимо, що в поточному сезоні на рахунку Безуса 20 матчів, 4 голи й 3 гольові передачі. За збірну України 28-річний гравець зіграв 19 матчів, в яких забив 4 голи. Раніше Роман грав за "Дніпро", "Ворсклу" та київське "Динамо".

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