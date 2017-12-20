Безвідповідальності терпіти не збираюся, – Гройсман про ліквідацію наслідків негоди в Україні

Другий день боротьби із наслідками негоди. На трасах правоохоронці облаштували пункти обігріву для водіїв, а рятувальники тим часом зі снігової пастки витягли майже 700 автомобілів.

Межа між Київською та Житомирською областями. До столиці тут можна проїхати лише однією із двох смуг. На дорозі сніг та ожеледь. Обгін тут усе ще небезпечний. Їхати доводиться удвічі довше, ніж зазвичай.

"О 5 ранку виїхали з Рівного і скільки вже зараз біля 10. Це ми тільки добралися сюди. На Коростишівській об’їзній затор був, бо там фуру розвернуло", – розповів водій Володимир Карповець.

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Для таких водіїв поліцейські облаштували пункти обігріву. У наметі можна погрітися, попити кави або чаю, взяти окропу та навіть зарядити автомобільний акумулятор. Окрім того, правоохоронці витягують застряглі у снігу автомобілі.

До нас звернулось близько 40 чоловік за різною допомогою: кому окріп, кому зарядити телефон, а також за дві доби із сугробів звільнили близько 10 автомобілів,

– зазначив поліцейський Дмитро Поплавський.

За дві доби у снігову блокаду потрапили майже 700 автомобілів. Розгрібати сніг взялися дві тисячі комунальників та рятівників. Ще дві тисячі одиниць спецтехніки працюють по всій країні, звітують у ДСНС. А от прем'єр-міністр Володимир Гройсман роботою не задоволений.

"Безвідповідальності, байдужості терпіти не збираюся. Тим більше, люди не мають від цього страждати", – заявив Володимир Гройсман.

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До Білої Церкви, де найбільші затори, за наказом міністра внутрішніх справ, виїхали керівники рятувальних служб, які щогодини повинні інформувати про ситуацію, як керівництво МВС, так і особисто главу уряду. Першими полетіли на розвідку глава ДСНС Микола Чечоткін та очільник Нацполіції Сергій Князєв.

По обіді рух на трасі Київ – Одеса відновили в обох напрямках, повідомив Сергій Князєв. Загалом обмеження для вантажівок досі діють у Рівненській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській і Миколаївській областях. Найбільші проблеми на завантажених автошляхах Київської області.