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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      БЛОГ Анатолій Амелін
      Співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

      Безвідсоткові кредити, соцвиплати: як світові гіганти рятують людей, бізнес та економіку

      -
      Антикризові програми світових гігантів / zagrangid

      Не потрібно винаходити велосипед. Німеччина як і англосакси показують клас в антикризовій програмі.

      Главная цель экономической политики Германии сегодня – снижение неопределенности для бизнеса и граждан. Что-то особенное разве?

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      Цитата: "Ни одна здоровая компания не должна обанкротиться из-за коронавируса, ни одно рабочее место не должно быть потеряно".

      Меры, предпринятые Федеральным правительством:

      1. Гибкий рабочий график

      • Краткосрочная надбавка и для временных работников;
      • полное возмещение взносов в фонд социального страхования Федеральным агентством занятости.

      2. Налоговая помощь

      • Комплекс мер призван повысить ликвидность компаний;
      • Предоставление отсрочки стало проще;
      • Предоплата может быть скорректирована более легко;
      •  3-млрд поддержка компаний и предприятий.

      4. Укрепление европейской сплоченности

      • Пакет мер на 25 миллиардов евро;
      • Меры ЕЦБ по упрощению требований к банкам и повышению их ликвидности, чтобы банки могли продолжать надежно предоставлять ликвидность экономике,

      Министерства торговли, в свою очередь, предложило 3-х этапный план, который заключается в поддержании экономики:

      Уровень 1
      Краткосрочная надбавка и существующие программы
      – гарантии и кредиты KfW от краткосрочных проблем с ликвидностью.
      – право на получение краткосрочной экономической помощи, например – страховое покрытие случаев, когда компания лишается возможности получать комплектующие или разрываются производственные цепочки из-за кризиса

      Уровень 2
      Расширение кредитования и налоговые льготы.
      – Если экономические последствия вируса усиливаются, начинается второй этап:
      – кредитные условия становятся более гибкими, увеличиваются лимиты на заемщиков
      – Федеральное правительство готово вложить еще миллиарды в существующие банки.
      – Платежи по кредитам могут быть временно приостановлены,
      – Вводится отсрочка по уплате налогов

      Уровень 3
      Меры стимулирования экономики.
      – Поддержка компаниям, которые вследствие кризиса могут закрыться и сократить людей;
       – лучшение условий амортизации;
      – улучшении условий налогообложения, в том числе – снижении корпоративных налогов.

      Германия планирует увеличить федеральные инвестиции на 3,1 млрд евро в период с 2021 по 2024 год до суммы 12,4 млрд евро. Так же Германия предложила программу неограниченного корпоративного кредитования

      Что бы резюмировать, основные меры:

      1. Расширение возможностей для кредитования экономики (здесь эффективна роль Центробанка);
      2. Налоговые льготы (отсрочка, ускоренная амортизация);
      3. Докапитализация банковской системы;
      4. Кредитные каникулы;
      5. Государственные гарантии;
      6. Поддержка сокращаемым работника;
      7. Помощь компниям – крупным работодателям для избежания банкротства;
      8. Страхование разорванных производственных цепочек.

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      Америка

      Пакет мер 7,5% от ВВП. Основные усилия на поддержку промышленности, поддержку туристической индустрии, сохранение рабочих мест и стимулирование спроса. До конца лета ожидается увольнение до 3 млн человек и рост безработицы с 0,3% до 20% в следующие периоды.

      Что делают:

      – $1,5 трлн – общий пакет мер;

      – Поддерживают авиакомпании, круизные операторы, отельные холдинги, казино, рестораны, предприятия розничной торговли;

      Авиационной отрасли выделяют $50 млрд в виде гарантий и кредитов;

      – $150 миллиардов в виде "обеспеченных кредитов или гарантий по кредитам" для отраслей, сталкивающихся с "серьезными финансовыми затруднениями" в результате пандемии;

      – Прямая финансовая помощь американцам с целью предотвращения безработицы до $1000 каждому, что простимулирует спрос и американскую экономику на сотни миллиардов долларов;

      – Более $100 млрд на оплату больничных и страхование от безработицы;

      – Поддержка малого бизнеса и помощь авиационной отрасли;

      – Казначейство и Федеральная резервная система упростили регулирование кредитования;

      – Налогоплательщики получат больше гибкости для отсрочки платежей, + 90 дней к обычным срокам и снижение налогов;

      – $8,3 млрд на чрезвычайные расходы на программы общественного здравоохранения.

      Канада

      Пакет мер 3% от ВВП. Комплекс мер поддержки экономики на $82 млрд, предусматривающий: отсрочку налогов, субсидирование заработной платы для малого бизнеса.

      Пакет включает 27 миллиардов долларов в виде прямой поддержки и еще 55 миллиардов долларов, чтобы помочь ликвидности бизнеса через налоговые отсрочки.

      Поддержка направлена на то, чтобы помочь канадцам оплачивать аренду и продукты, помочь предприятиям продолжать оплачивать счета, а также стабилизировать экономику.

      – $2 млрд – временное увеличение выплат по канадским пособиям на детей;

      – $10 млрд – пособие по оказанию неотложной помощи в размере до $900 США поддержки работникам, в том числе работающим не по найму;

      – $5 млрд – новое пособие по чрезвычайным ситуациям для предоставления поддержки работникам, которые не имеют права на получение помощи (безработные);

      – Шестимесячная беспроцентная отсрочка платежей по студенческому кредиту;

      – Удвоение программы по уходу за бездомными;

      – Продление срока подачи налоговой декларации до 1 июня;

      – Разрешение налогоплательщикам отложить до 31 августа налоговые платежи, подлежащие уплате после сегодняшнего дня и до сентября;

      – $305 млн США для нового Фонда поддержки общин коренных народов.

      Великобритания

      Пакет мер размером £350 млрд (15% ВВП):

      – Государственные банковские кредиты на сумму £330 млрд будут предоставлены компаниям всех размеров, которые столкнутся с кризисом денежных потоков, поскольку страна будет заблокирована;

      – £20 млрд на деловую ставку и чрезвычайные гранты;

      – Пабы, клубы, кинотеатры, рестораны, театры и другие места отдыха с оценочной стоимостью менее £51 000, будут иметь право на денежные гранты в размере £25 000;

      – Вышеупомянутые объекты, независимо от их размера, не будут платить никаких налогов в течение года;

      – Граждане смогут претендовать на трехмесячный отпуск по ипотечным кредитам.

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      Австралия

      Пакет мер $17,5 млрд (1,3% ВВП) состоит из четырех частей:

      1. Поддержка инвестиций в бизнес;

      2. Предоставление помощи денежному потоку, чтобы помочь малому и среднему бизнесу остаться в бизнесе и сохранить своих сотрудников на работе;

      3. Адресная поддержка наиболее пострадавших секторов, регионов и сообществ;

      4. Выплаты по стимулированию населения, которые пойдут на пользу экономике;

      В рамках этого пакета до 6,5 млн человек и 3,5 млн предприятий получат непосредственную поддержку.

      Пакет целенаправленных стимулов будет направлен на сохранение работы австралийцев и на поддержание бизнеса в бизнесе.

      Для сравнения пакет мер в Украине мог бы быть:

      1,3% ВВП – $1,95 млрд

      3% ВВП – $4,5 млрд

      7,5% ВВП – $11,2 млрд

      15% ВВП – $22,5 млрд

      Где берут деньги на помощь, если их не было в бюджете? Политика называется "количественное смягчение" и реализуется она с помощью центральных банков. Их задача – не только таргетирование инфляции.

      Мы по-прежнему ждем пакет мер украинского Кабмина и продолжаем пребывать в состоянии неопределенности с растущим курсом в обменниках.

      Надзвичайний стан в Україні: що означає і як жити в його умовах
      сьогодні
      Автор: Анатолій Амелін
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус Covid-19 Кабінет Міністрів України Світова криза 2020 Публікації Велика Британія Новини США Австралія Робота
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