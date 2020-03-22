Безвідсоткові кредити, соцвиплати: як світові гіганти рятують людей, бізнес та економіку

Главная цель экономической политики Германии сегодня – снижение неопределенности для бизнеса и граждан. Что-то особенное разве?

Важно! Доллары заканчиваются: кто спасет Украину?

Цитата: "Ни одна здоровая компания не должна обанкротиться из-за коронавируса, ни одно рабочее место не должно быть потеряно".

Меры, предпринятые Федеральным правительством:

1. Гибкий рабочий график

Краткосрочная надбавка и для временных работников;

полное возмещение взносов в фонд социального страхования Федеральным агентством занятости.

2. Налоговая помощь

Комплекс мер призван повысить ликвидность компаний;

Предоставление отсрочки стало проще;

Предоплата может быть скорректирована более легко;

3-млрд поддержка компаний и предприятий.

4. Укрепление европейской сплоченности

Пакет мер на 25 миллиардов евро;

Меры ЕЦБ по упрощению требований к банкам и повышению их ликвидности, чтобы банки могли продолжать надежно предоставлять ликвидность экономике,

Министерства торговли, в свою очередь, предложило 3-х этапный план, который заключается в поддержании экономики:

Уровень 1

Краткосрочная надбавка и существующие программы

– гарантии и кредиты KfW от краткосрочных проблем с ликвидностью.

– право на получение краткосрочной экономической помощи, например – страховое покрытие случаев, когда компания лишается возможности получать комплектующие или разрываются производственные цепочки из-за кризиса

Уровень 2

Расширение кредитования и налоговые льготы.

– Если экономические последствия вируса усиливаются, начинается второй этап:

– кредитные условия становятся более гибкими, увеличиваются лимиты на заемщиков

– Федеральное правительство готово вложить еще миллиарды в существующие банки.

– Платежи по кредитам могут быть временно приостановлены,

– Вводится отсрочка по уплате налогов

Уровень 3

Меры стимулирования экономики.

– Поддержка компаниям, которые вследствие кризиса могут закрыться и сократить людей;

– лучшение условий амортизации;

– улучшении условий налогообложения, в том числе – снижении корпоративных налогов.

Германия планирует увеличить федеральные инвестиции на 3,1 млрд евро в период с 2021 по 2024 год до суммы 12,4 млрд евро. Так же Германия предложила программу неограниченного корпоративного кредитования

Что бы резюмировать, основные меры:

1. Расширение возможностей для кредитования экономики (здесь эффективна роль Центробанка);

2. Налоговые льготы (отсрочка, ускоренная амортизация);

3. Докапитализация банковской системы;

4. Кредитные каникулы;

5. Государственные гарантии;

6. Поддержка сокращаемым работника;

7. Помощь компниям – крупным работодателям для избежания банкротства;

8. Страхование разорванных производственных цепочек.

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Америка

Пакет мер 7,5% от ВВП. Основные усилия на поддержку промышленности, поддержку туристической индустрии, сохранение рабочих мест и стимулирование спроса. До конца лета ожидается увольнение до 3 млн человек и рост безработицы с 0,3% до 20% в следующие периоды.

Что делают:

– $1,5 трлн – общий пакет мер;

– Поддерживают авиакомпании, круизные операторы, отельные холдинги, казино, рестораны, предприятия розничной торговли;

– Авиационной отрасли выделяют $50 млрд в виде гарантий и кредитов;

– $150 миллиардов в виде "обеспеченных кредитов или гарантий по кредитам" для отраслей, сталкивающихся с "серьезными финансовыми затруднениями" в результате пандемии;

– Прямая финансовая помощь американцам с целью предотвращения безработицы до $1000 каждому, что простимулирует спрос и американскую экономику на сотни миллиардов долларов;

– Более $100 млрд на оплату больничных и страхование от безработицы;

– Поддержка малого бизнеса и помощь авиационной отрасли;

– Казначейство и Федеральная резервная система упростили регулирование кредитования;

– Налогоплательщики получат больше гибкости для отсрочки платежей, + 90 дней к обычным срокам и снижение налогов;

– $8,3 млрд на чрезвычайные расходы на программы общественного здравоохранения.

Канада

Пакет мер 3% от ВВП. Комплекс мер поддержки экономики на $82 млрд, предусматривающий: отсрочку налогов, субсидирование заработной платы для малого бизнеса.

Пакет включает 27 миллиардов долларов в виде прямой поддержки и еще 55 миллиардов долларов, чтобы помочь ликвидности бизнеса через налоговые отсрочки.

Поддержка направлена на то, чтобы помочь канадцам оплачивать аренду и продукты, помочь предприятиям продолжать оплачивать счета, а также стабилизировать экономику.

– $2 млрд – временное увеличение выплат по канадским пособиям на детей;

– $10 млрд – пособие по оказанию неотложной помощи в размере до $900 США поддержки работникам, в том числе работающим не по найму;

– $5 млрд – новое пособие по чрезвычайным ситуациям для предоставления поддержки работникам, которые не имеют права на получение помощи (безработные);

– Шестимесячная беспроцентная отсрочка платежей по студенческому кредиту;

– Удвоение программы по уходу за бездомными;

– Продление срока подачи налоговой декларации до 1 июня;

– Разрешение налогоплательщикам отложить до 31 августа налоговые платежи, подлежащие уплате после сегодняшнего дня и до сентября;

– $305 млн США для нового Фонда поддержки общин коренных народов.

Великобритания

Пакет мер размером £350 млрд (15% ВВП):

– Государственные банковские кредиты на сумму £330 млрд будут предоставлены компаниям всех размеров, которые столкнутся с кризисом денежных потоков, поскольку страна будет заблокирована;

– £20 млрд на деловую ставку и чрезвычайные гранты;

– Пабы, клубы, кинотеатры, рестораны, театры и другие места отдыха с оценочной стоимостью менее £51 000, будут иметь право на денежные гранты в размере £25 000;

– Вышеупомянутые объекты, независимо от их размера, не будут платить никаких налогов в течение года;

– Граждане смогут претендовать на трехмесячный отпуск по ипотечным кредитам.

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Австралия

Пакет мер $17,5 млрд (1,3% ВВП) состоит из четырех частей:

1. Поддержка инвестиций в бизнес;

2. Предоставление помощи денежному потоку, чтобы помочь малому и среднему бизнесу остаться в бизнесе и сохранить своих сотрудников на работе;

3. Адресная поддержка наиболее пострадавших секторов, регионов и сообществ;

4. Выплаты по стимулированию населения, которые пойдут на пользу экономике;

В рамках этого пакета до 6,5 млн человек и 3,5 млн предприятий получат непосредственную поддержку.

Пакет целенаправленных стимулов будет направлен на сохранение работы австралийцев и на поддержание бизнеса в бизнесе.

Для сравнения пакет мер в Украине мог бы быть:

1,3% ВВП – $1,95 млрд



3% ВВП – $4,5 млрд



7,5% ВВП – $11,2 млрд



15% ВВП – $22,5 млрд

Где берут деньги на помощь, если их не было в бюджете? Политика называется "количественное смягчение" и реализуется она с помощью центральных банков. Их задача – не только таргетирование инфляции.

Мы по-прежнему ждем пакет мер украинского Кабмина и продолжаем пребывать в состоянии неопределенности с растущим курсом в обменниках.