Безвіз і президентські вибори 2019: чи існує взаємозв'язок

Можливість безвізових візитів українців до країн Європейською Союзу прямо не прив'язана до результатів президентських виборів, але є нюанс: хто б не переміг – Україна повинна продовжувати курс реформ та боротьби з корупцією.

Про це розповів постійний представник України у Раді Європи Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню "Факти".

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Щоб українці могли користуватися безвізовим режимом з країнами Євросоюзу, Україна як держава повинна відповідати чітким критеріям. Наразі – відповідає, але в українців є страх, що через можливу зміну президента почнуться проблеми з виїздом закордон. Такий страх – безпідставний, переконує Кулеба.



Кулеба: Просто через зміну президента безвіз не відберуть

Дипломат наголосив, що безвіз не прив'язаний до результатів президентських виборів.

Але якщо новий керівник країни вирішить змінити політику щодо ЄС, щодо боротьби з корупцією, міграційного контролю – тоді на Заході, поза сумнівом, почнуть виникати питання до нас,

– уточнив Кулеба.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня 2019 року, участь у ньому візьмуть Петро Порошенко та Володимир Зеленський.

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До слова, на початку березня 2019 року у суспільстві вже обговорювали ймовірну проблему з безвізом, яка могла виникнути через скасування статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення – оскільки це є порушенням міжнародних зобов'язань з боку офіційного Києва.

Що таке безвіз і як він працює? Громадяни України отримали можливість відвідувати країни Євросоюзу без віз з 11 червня 2017 року. Щоб здійснити таку подорож необхідно лише мати український закордонний біометричний паспорт. Безвіз діє з 30 країнами – це країни ЄС, крім Великої Британії та Ірландії, а ще Швейцарія, Ліхтенштейн, Ісландія та Норвегія. Українці можуть перебувати там до 90 днів упродовж кожних 180 днів. Від початку дії безвізу ним скористалися вже понад два мільйони українців.