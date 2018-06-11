Безвізовий режим з ЄС працює вже рік: стало відомо, скільки українців з’їздили до Європи без віз

Через рік з початку введення безвізового режиму між Україною та Євросоюзом країни ЄС відвідали майже 20,3 мільйона українських громадян. З цієї кількості майже 4,8 мільйона осіб побували в ЄС за біометричними паспортами та понад 555 тисяч скористалися всіма перевагами безвізу.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

Прикордонники зазначили, що певний ажіотаж серед охочих безперешкодно подорожувати країнами ЄС спостерігався у перші місяці дії безвізу. Так, в середньому прикордонники оформляли до 90 тисяч українців на місяць.

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Найбільше українців обирають авіаційні шляхи для подорожей, найменше – морем. Найпопулярніша країна ЄС для відвідування – Польща, адже саме через неї до країн ЄС потрапляє найбільша кількість українців. Найменший потік українців до країн ЄС спостерігався через словацький кордон.



Безвізовий режим з ЄС працює вже рік

Щодо черг у пунктах пропуску на кордонах, то в ДПСУ зазначили, що вони мають періодичний характер і пов’язані зі святами, періодом відпусток, масовими міжнародними заходами, а також сезонними роботами за кордоном та малим прикордонним рухом.

ДПСУ запевнила, що виконала всі визначені завдання, передбачені Планом лібералізації. Зокрема було обладнано всі авіаційні, міжнародні та міждержавні пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС, автоматизованими робочими місцями з функцією біометричного контролю, що дає змогу зчитувати та автоматично перевіряти всі типи біометричних документів.

Додамо, що з нагоди річниці дії безвізу з ЄС Президент України Петро Порошенко опублікував у своєму Facebook відео зі спогадами про шлях до цієї мети.

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