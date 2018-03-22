Безволосий та без брів: Антоніо Бандерас здивував новою зовнішністю

Заради ролі у серіалі "Геній" актор Антоніо Бандерас пішов на експерименти із зовнішністю. Йому довелося поголити голову та брови.

В номому образі 57-річний актор з’явився на прем’єрі другого сезону серіалу "Геній", яка відбулася 21 березня у Мадриді.

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У серіалі Антоніо Бандерас зіграє роль художника Пабло Пікассо. Побачити Бандераса у багатосерійному фільмі можна буде від 25 квітня 2018 у ефірі National Geographic.

Варто додати, що в квітні минулого року в Університеті Алькала в Мадриді король Іспанії Філіп VI нагородив іспано-американського актора Антоніо Бандераса премією Camino Real Prize за поширення іспанської культури по всьому світу і особливо в США.

Нагадаємо, що минулої весни в ЗМІ поширювалася інформація, що актор Антоніо Бандерас пережив інфаркт, хоча актор лише проходив медичне обстеження в одній із швейцарських клінік.