Біатлон: Бьо виграв спринт в Антхольці, найкращий з українців – 11-й Прима

У італійському Антхольці на етапі Кубка світу з біатлону відбувся чоловічий спринт. Участь у гонці взяли одразу чотири українські біатлоністи.

Найкращий показник серед українців – у Артема Прими. Попри чисту стрільбу, він відстав від переможця на 47 секунд.

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Виграв же норвежець Йоханнес Бьо. Здійснивши один промах на другій стрільбі, він показав час у 23:53,9. Його співвітчизник Ерленн Бьонтегор – другий (+17,5). Француз Антонін Гігонна – третій (+20,2). Він лише на секунду випередив іншого француза Мартена Фуркада.

Щодо решти українців, то Дмитро Підручний – 19-ий (+1:06,1), Руслан Ткаленко – 69-ий (+2:34,9), Артем Тищенко – 90-ий (+3:23,5)

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