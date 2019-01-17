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      Біатлон: брати Бьо виграли спринт у Рупольдінгу, Прима в топ-20

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      Йоханнес Бьо під час фінішу
      Йоханнес Бьо під час фінішу / twitter IBU

      У німецькому Рупольдінгу розпочався етап Кубка світу з біатлону. Першим змаганням став чоловічий спринт.

      Гонка мала відбутися ще напередодні, у середу, 16 січня. Однак через негоду в Альпах, чоловічий спринт перенесли на наступний день – четвер, 17 січня.

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      Першим у цій гонці фінішували два брати – Йоханнес та Тар'єй Бьо. Останній програв своєму молодшому брату менше 8 секунд. Хоча на початку випереджав його, а сам Йоханнес допустив промах на другому вогневому рубежі. Це вп'яте Йоханнес і Тар'єй спільно піднімаються на подіум в гонках Кубку світу з біатлону, і вдруге – на дві перші позиції. Вперше це сталося два роки тому саме у Рупольдінгу у спринті. 

      Третім фінішу добрався господар змагань – німець Бенедікт Долль. Лише четвертий час показав француз Мартен Фуркад. Попри те, що він не допустив жодного промаху, його відставання від лідера склало майже 16 секунд.

      Найкращим серед українців став Дмитро Підручний. Він фінішував 20-им з одним промахом (+1:03.3). Таким чином біатлоніст стартуватиме у неділю у мас-старті.

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      Підручний став єдиним з українців, хто потрапив у залікову зону. Артем Прима допустив промахи на обох вогневих рубежах і показав лише 45-ий час. Артем Тищенко відстрілявся чисто, але програв у швидкості – 53-я позиція. Сергій Семенов – 74-ий.

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      Теги: Спорт Новини біатлону Дмитро Підручний Артем Прима Сергій Семенов Артем Тищенко
      Джерело: 24 Канал
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