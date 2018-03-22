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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Біатлон: чоловіча збірна Україна наступного сезону зможе виставляти лише чотирьох біатлоністів

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Чоловіча збірна з біатлону
Чоловіча збірна з біатлону / НОК України

У російській Тюмені триває останній етап Кубка світу з біатлону. Збірна України бойкотує усі змагання на території країни-агресора. Відтак через пропуск етапу українці опустилися у загальному заліку.

Нагадаємо, 22 березня останній спринт сезону виграв Мартен Фуркад, а чоловіча збірна Норвегії виграла малий кришталевий кубок.

Через те, що чоловіча збірна України не брала участь у змаганнях, вона опустилася одразу на 11 місце. Відтак її квота у наступному сезоні складе лише 4 біатлоністи на змаганнях.

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Варто додати, що жіноча збірна України з біатлону теж може опуститися у загальному заліку одразу на 78 місце (поки вони на 5 місці). У такому випадку наступного сезону у змаганнях одночасно зможуть брати до 5 біатлоністок.

Теги: Новини спорту Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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