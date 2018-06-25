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Біатлон: Домрачева зі сльозами на очах оголосила про завершення кар'єри

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Домрачева оголосила про закінчення кар'єри
Домрачева оголосила про закінчення кар'єри / Getty images

Чотириразова олімпійська чемпіонка, білоруська біатлоністка Дарья Домрачева оголосила про закінчення спортивної кар'єри.

Про це вона оголосила під час спеціально скликаної у понеділок прес-конференції.

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31-річна спортменка пояснила, що після завершення олімпійського сезону багато думала про те, як поєднувати професійний спорт та сімейне життя.

Я довго думала, але прийшов час розставити крапки над "i". Після закінчення сезону я намагалася знайти компроміс, який дозволив би мені виховувати дитину і поєднувати це зі спортивною кар'єрою. На жаль, я не знайшла оптимального рішення. Це обдумане і нелегке рішення, але я завершую спортивну кар'єру. Час у великому спорті залишиться незабутнім,
– ледь стримуючи сльози, оголосила біатлоністка.

Домрачева біатлон
Домрачева оголосила про завершення біатлонної кар'єри

Вона подякувала усім, з ким доводилось працювати за час її біатлонних виступів.

Домрачева запевнила, що наразі не розглядає продовження кар’єри у ролі тренера.

Напередодні Дарья Домрачева брала участь в урочистому вечорі з нагоди завершення спортивної кар’єри свого чоловіка – легенди світового біатлону Уле Ейнара Бйорндалена. На святкуванні вони разом станцювали запальний танець.

 

Just to be sure you didn't miss a nice moments of Ole's party. Thanks to all guests, to everyone who helped with organization and of course Thanks to Ole for such beautiful evening. Perfect location, Nice music, Super tasty dinner, Very good guests, Best friends, Friendly atmospere and Great Ole :) A lot of nice moments and some surprises. Royal orchester - big surprise for everyone and our dance - as a cherry of celebration. Чтобы быть уверенной, что вы не пропустили приятные моменты с вечеринки Уле. Спасибо всем гостям, спасибо всем, кто помогал в организации и конечно же, спасибо самому Уле за такой прекрасный вечер! Лучшее место, Красивая музыка, Супер-вкусный ужин, Лучшие друзья, Самые лучшие гости, Замечательная атмосфера и Великолепный Уле! :) Много приятных моментов и кое-какие сюрпризы. Королевский оркестр и выступление роты почётного караула - сюрприз для всех. И наш танец - как изюминка всего празднования :) #Olesparty #letsshowgoon #kingofbiathlon #party #Bjørndalen #Бьёрндален @moxyoslox

Допис, поширений Darya Domracheva (@dadofun)

Хто така Дарья Домрачева?Це білоруська біатлоністка, триразова олімпійська чемпіонка Зимових Олімпійських ігор 2014 та олімпійська чемпіонка Зимових Олімпійських ігор 2018, срібний призер Зимових Олімпійських ігор 2018, бронзовий призер Зимових Олімпійських ігор 2010, дворазова чемпіонка світу з біатлону. У липні 2016-го Домрачева одружилась з живою легендою біатлону, норвезьким біатлоністом Уле Ейнаром Бйорндаленом. 1 жовтня 2016 у них народилась донька Ксенія.

Теги: Новини спорту Новини біатлону Новини Білорусі
Джерело: 24 Канал
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