Біатлон: Домрачева зі сльозами на очах оголосила про завершення кар'єри

Чотириразова олімпійська чемпіонка, білоруська біатлоністка Дарья Домрачева оголосила про закінчення спортивної кар'єри.

Про це вона оголосила під час спеціально скликаної у понеділок прес-конференції.

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31-річна спортменка пояснила, що після завершення олімпійського сезону багато думала про те, як поєднувати професійний спорт та сімейне життя.

Я довго думала, але прийшов час розставити крапки над "i". Після закінчення сезону я намагалася знайти компроміс, який дозволив би мені виховувати дитину і поєднувати це зі спортивною кар'єрою. На жаль, я не знайшла оптимального рішення. Це обдумане і нелегке рішення, але я завершую спортивну кар'єру. Час у великому спорті залишиться незабутнім,

– ледь стримуючи сльози, оголосила біатлоністка.



Домрачева оголосила про завершення біатлонної кар'єри

Вона подякувала усім, з ким доводилось працювати за час її біатлонних виступів.

Домрачева запевнила, що наразі не розглядає продовження кар’єри у ролі тренера.

Напередодні Дарья Домрачева брала участь в урочистому вечорі з нагоди завершення спортивної кар’єри свого чоловіка – легенди світового біатлону Уле Ейнара Бйорндалена. На святкуванні вони разом станцювали запальний танець.

Хто така Дарья Домрачева?Це білоруська біатлоністка, триразова олімпійська чемпіонка Зимових Олімпійських ігор 2014 та олімпійська чемпіонка Зимових Олімпійських ігор 2018, срібний призер Зимових Олімпійських ігор 2018, бронзовий призер Зимових Олімпійських ігор 2010, дворазова чемпіонка світу з біатлону. У липні 2016-го Домрачева одружилась з живою легендою біатлону, норвезьким біатлоністом Уле Ейнаром Бйорндаленом. 1 жовтня 2016 у них народилась донька Ксенія.