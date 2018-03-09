Біатлон: дві українки потрапили у топ-10 спринту в Фінляндії

9 березня у фінському містечку Контіолахті в рамках сьомого етапу Кубку світу з біатлону відбулась жіноча спринтерська гонка. Тріумфувала в гонці Дар'я Домрачева з Білорусі, а місце у топ-10 знайшлось і для двох представниць України.

Домрачева, незважаючи на один промах у стрільбі стоячи, завдяки своїй швидкості показала найкращий час – 20 хвилин та 56,8 секунди. До останніх метрів лідером йшла німкеня Франциска Гільдебранд, яка не зробила жодного промаху, однак на фінішний ривок їй сил не вистачило – німкеня програла іменитій суперниці всього 0,5 секунди.

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"Бронза" – в італійки Луізи Вітоцці, яка з одним промахом випередила українку Юлію Джиму. На високому 7-му місці фінішувала ще одна наша спортсменка – Віта Семеренко.

Контіолахті. Жінки, спринт 7,5 км.

1. Дар'я Домрачева (Білорусь) (0+1) – 20:56,8

2. Франциска Гільдебранд (Німеччина) (0+0) +0,5 секунди

3. Луіза Вітоцці (Італія) (0+1) +5,5

4. Юлія Джима (Україна) (0+0) +17,2

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7. Віта Семеренко (Україна) (0+0) +21,1

35. Валентина Семеренко (Україна) (0+1) + 1:26,2

61. Анастасія Меркушина (Україна) (2+0) +2:14,3

68. Ірина Вавринець (Україна) (1+1) +2:27,6