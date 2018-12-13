Біатлон: Джима пропустить спринт у Хохфільцені через хворобу, участь в естафеті під питанням
Тренер Урош Велепець, під чиїм керівництвом тренується лідерка збірної України з біатлону Юлія Джима, прокоментував її відсутність у спринті на етапі Кубка світу в австрійському Хохфільцені.
Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що Джима не вийде на старт, тому до Австрії одразу прибула Ольга Абрамова.
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"Юлія Джима не стартуватиме. Болі в горлі, кашель, даємо відпочити і одужати. Чи буде в естафеті, не відомо. Будемо дивитись за станом", – заявив Урош Велепець.
Нагадаємо, на першому етапі Кубка світу у словенській Поклюці Джима завоювала золоту медаль у індивідуальній гонці.
Джерело: 24 Канал
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