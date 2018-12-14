Біатлон: Джима в топ-10 загального заліку Кубка світу, ще троє українців у тридцятці

Відразу четверо представників збірної України з біатлону потрапили до топ-30 в загальному заліку Кубка світу.

Найкращою на цей момент є Юлія Джима. Вона посідає 9 місце. Олена Підгрушна втримує 11 сходинку.

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Серед чоловіків найкращий Артем Прима – 15-й. Замикає топ-30 Сергій Семенов.

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Нагадаємо, що в суботу, 15 грудня, в австрійському Хохфільцені відбудуться чоловіча та жіноча гонки переслідування. Серед чоловіків на дистанцію вийдуть Артем Прима та Дмитро Підручний. У жінок побіжать Віта та Валентина Семеренко, Олена Підгрушна та Ольга Абрамова.