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      Біатлон: Джима в топ-10 загального заліку Кубка світу, ще троє українців у тридцятці

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      Юлія Джима
      Юлія Джима / GETTY IMAGES

      Відразу четверо представників збірної України з біатлону потрапили до топ-30 в загальному заліку Кубка світу.

      Найкращою на цей момент є Юлія Джима. Вона посідає 9 місце. Олена Підгрушна втримує 11 сходинку.

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      Серед чоловіків найкращий Артем Прима – 15-й. Замикає топ-30 Сергій Семенов.

       

       

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      Нагадаємо, що в суботу, 15 грудня, в австрійському Хохфільцені відбудуться чоловіча та жіноча гонки переслідування. Серед чоловіків на дистанцію вийдуть Артем Прима та Дмитро Підручний. У жінок побіжать Віта та Валентина Семеренко, Олена Підгрушна та Ольга Абрамова.

      Теги: Спорт Сергій Семенов Новини біатлону Юлія Джима Олена Підгрушна Артем Прима
      Джерело: 24 Канал
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