Біатлон: хто представлятиме Україну на етапі Кубка світу в Хохфільцені
Вже у четвер, 13 грудня, стартує другий етап Кубка світу з біатлону. Україну тут представлять п’ять біатлоністів та стільки ж біатлоністок.
Українську збірну представлятимуть Дмитро Підручний, Артем Прима, Віталій Кільчицький, Сергій Семенов і Артем Тищенко серед чоловіків. До складу жіночої команди заявлені Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Юлія Джима та Анастасія Меркушина.
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Нагадаємо, на першому етапі у словенській Поклюці Анастасія Меркушина та Артем Тищенко вибороли бронзові медалі у одиночній змішаній естафеті, а Юлія Джима виграла індивідуальну гонку. Також Сергій Семенов фінішував у топ-6 в індивідуальній гонці.
Джерело: 24 Канал
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