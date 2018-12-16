Біатлон: Італія виграла естафету, Україна з жахливою стрільбою сестер Семеренко тільки восьма

В австрійському Хохфільцені завершилася жіноча естафета другого етапу Кубка світу.

Впевнену перемогу здобула збірна Італії на чолі з Доротеєю Вірер. Другими фінішували шведки, а третіми – француженки.

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У збірної України відмінно стартувала Анастасія Меркушина, яка на двох вогневих рубежах відстрілялася на нуль. Це дозволило українці бігти в групі лідерів. Та Меркушена передала естафету Віті Семеренко тільки п'ятою, оскільки поступилася своїм суперницям у швидкості.

Під час стрільби лежачи Віта Семеренко тричі допустилася помилок, тому дозволила багатьом суперницям випередити себе. На другому вогневому рубежі Віта використала тільки один запасний патрон і вийшла одинадцятою. Захопила ж лідерство в гонці словачка Кузьміна, хоча їй також не вдалося відстрілятися на нуль. Понад 20 секунд Кузьміній програвала група з декількох біатлоністок.

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Віта Семеренко передала естафету своїй сестрі дев'ятою, програвши лідерці гонки цілу хвилину. Після п'ятої стрільби біатлоністки майже всіх команд допустилися багатьох промахів. Таким чином у лідерки вибилися білоруска Анна Сола та швейцарка Селіна Гаспарін. Семеренко ж, використавши один додатковий патрон, продовжила гонку на дев'ятому місці.

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Завдяки блискавичній стрільбі стоячи Доротея Вірер несподівано вийшла у лідерки, виграючи півсекунди в Гаспарін. Третьою продовжувала йти білоруска Сола. Наша Валентина Семеренко на вогневому рубежі тричі промахнулася. Таким чином відставання від лідерів уже складало півтори хвилини. Вона передала естафеу Олені Підгрушній з відставанням у дві хвилини. Олена на двох вогневих рубежах використала один запасний патрон, проте це все одно не дозволило їй поборотися за високі місця.

Після стрільби стоячи італійка Санфіліппо вибігла першою. Але слідом за нею бігли француженка Бескон та шведка Еберг, програючи Санфіліпо менше, ніж 15 секунд. Однак, ні шведка, ні француженка не змогли догнати італійку, яка принесла своїй команді перемогу. Шведка Ханна Еберг на фініші змогла випередити Бескон та завоювати друге місце.

Збірна України завершила гонку тільки на восьмому місці завдяки хорошій роботі Олени Підгрушної. Вона відіграла аж чотири позиції.

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