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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ІНДОНЕЗІЯ

      Біатлон: Кузьміна виграла мас-старт у Нове-Мєсто, дві українки в топ-20

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      Анастасія Кузьміна
      Анастасія Кузьміна / ddexpress.ru

      Перемогою словацької біатлоністи Анастасії Кузьміної завершився третій етап Кубка світу в чеському місті Нове-Мєсто, який став останнім у 2018 році.

      Від початку гонки й до її кінця боротьбу за перемогу вели італійка Доротея Вірер та словачка Анастасія Кузьміна. Вірер допустила тільки один промах на чотирьох вогневих рубежах. Однак Кузьміна, яка двічі помилилася під час стрільби, була швидшою за Вірер, і зуміла відірватися від італійки після останнього вогневого рубежу. Наздогнати Анастасію, яка раніше виступала за Росію, ніхто так і не зумів.

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      Вірер же поступилася у швидкості не тільки Кузьміній, але й чешці Пауліні Фіалковій, яка з двома промахами фінішувала другою. На фініші француженка Анаіс Шевальє, яка пробігла три штрафні кола, також випередила Вірер і посіла третю сходинку. Італійка тільки четверта.

      Знаковою ця гонка стала для України. Це другий випадок в історії, коли в мас-старті взяли участь відразу п'ятеро представниць України. Перший раз це було ще 3 березня 2012 року, коли така ж кількість українок бігла в гонці в Осло (Норвегія). Та це досягнення, на жаль, не допомогло українкам втрутитися у боротьбу за найвищі місця.

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      Найкращою з наших дівчат виявилася Олена Підгрушна. Вона з трьома промахами посіла тільки 18 місце. Юлія Джима, настрілявши стільки ж промахів, замкнула топ-20. Анастасія Меркушена з двома промахами прибігла 23-ю, а Валентина Семеренко – 24-ю. Віта Семеренко фінішувала аж 29-ю.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

      Теги: Спорт Валентина Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима Анастасія Меркушина Олена Підгрушна Новини біатлону
      Джерело: 24 Канал
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