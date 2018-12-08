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      Біатлон: Макаряйнен перемогла у спринтерській гонці в Поклюці, Підгрушна – у топ-10

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      Кайса Макаряйнен перемогла у спринтерській гонці в Поклюці
      Кайса Макаряйнен перемогла у спринтерській гонці в Поклюці

      У словенській Поклюці відбулася жіноча спринтерська гонка на першому етапі Кубка світу з біатлону. На жаль, українкам не вдалося зачепитися навіть за квіткову церемонію.

      Перемогу у цій гонці здобула фінка Кайса Макаряйнен, яка у індивідуальній гонці сенсаційно припустилася чотирьох промахів. Другою стала іменита італійка Доротея Вірер, програвши фінці 14,8 секунди. Третя – француженка Жустін Бреза (+42,1).

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      Троє з п'яти українських біатлоністок відстрілялися "на нуль", але їм банально не вистачило швидкості ходом. Найвище серед українок була Олена Підгрушна, яка всього на 0,1 секунди поступилася квітковій церемонії (7 місце).

      Нагадаємо, що у чоловічій гонці у Поклюці впевнену перемогу здобув норвежець Йоганнес Бьо. Найвище серед українців був Артем Прима (13).

      Результати жіночої спринтерської гонки у Поклюці

      1. Кайса Макаряйнен (0+0) – 20:08.1
      2. Доротея Вірер (0+0) +14.8
      3. Жустін Бреза (0+0) +42.1
      ...
      7. Олена Підгрушна (0+0) +49.0
      20. Юлія Джима (0+0) +1:15.1
      25. Валентина Семеренко (0+0) +1:22.7
      46. Анастасія Меркушина (0+1) +1:50.8
      85. Юлія Журавок (1+0) +3:33.2

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      Теги: Спорт Новини біатлону Юлія Джима Валентина Семеренко Олена Підгрушна
      Джерело: 24 Канал
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