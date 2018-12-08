Біатлон: Макаряйнен перемогла у спринтерській гонці в Поклюці, Підгрушна – у топ-10

У словенській Поклюці відбулася жіноча спринтерська гонка на першому етапі Кубка світу з біатлону. На жаль, українкам не вдалося зачепитися навіть за квіткову церемонію.

Перемогу у цій гонці здобула фінка Кайса Макаряйнен, яка у індивідуальній гонці сенсаційно припустилася чотирьох промахів. Другою стала іменита італійка Доротея Вірер, програвши фінці 14,8 секунди. Третя – француженка Жустін Бреза (+42,1).

Читайте також: Хто така Юлія Джима: біографія зірки українського біатлону

Will anyone be able to dethrone @kmakarainen? With the fastest course time and 0+0, the @BiathlonFI star is leading @Fisiofficial's Dorothea Wierer in the finish, who has the fastest shooting time. #POK18



Follow the women's sprint on https://t.co/QRS9ExvX32 pic.twitter.com/97yzaEojjF — IBU World Cup (@IBU_WC) 8 декабря 2018 г.

Троє з п'яти українських біатлоністок відстрілялися "на нуль", але їм банально не вистачило швидкості ходом. Найвище серед українок була Олена Підгрушна, яка всього на 0,1 секунди поступилася квітковій церемонії (7 місце).

Нагадаємо, що у чоловічій гонці у Поклюці впевнену перемогу здобув норвежець Йоганнес Бьо. Найвище серед українців був Артем Прима (13).

Результати жіночої спринтерської гонки у Поклюці

1. Кайса Макаряйнен (0+0) – 20:08.1

2. Доротея Вірер (0+0) +14.8

3. Жустін Бреза (0+0) +42.1

...

7. Олена Підгрушна (0+0) +49.0

20. Юлія Джима (0+0) +1:15.1

25. Валентина Семеренко (0+0) +1:22.7

46. Анастасія Меркушина (0+1) +1:50.8

85. Юлія Журавок (1+0) +3:33.2

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24