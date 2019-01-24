17:28
24 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Кобзон санкцій уник і шлях колегам підказав. Куди відлітають друзі Путіна
      Вєсті Кремля
      23:32, 23 січня
      Вєсті.UA: Еволюція Бойка від шістки до тринадцятки. Інтерв'ю возгордоненого Луценка
      Вєсті.UA
      19:38, 23 січня
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, 23 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Біатлон: Меркушина – 35-а в Антхольці, чешка Давидова несподівано виграла спринт

      1943 Читать новость на русском
      Маркета Давидова виграла спринт в Антхольці
      Маркета Давидова виграла спринт в Антхольці / GETTY IMAGES

      В італійському Антхольці жіночим спринтом стартував шостий етап Кубка світу з біатлону. Перемогу впевнено здобула чеська біатлоністка Маркета Давидова.

      Давидова чи не єдина, кому сьогодні вдалося відстрілятися на нуль. Саме влучна стрільба в поєднанні з хорошою швидкістю стали запорукою успіху чешки.

      Читайте також: Збірна України здивувала складом на етап Кубка світу з біатлону в Антхольці

      Кинула виклик чешці під час гонки Лаура Дальмаєр, яка подолала стрільбу без помилок. Однак німкеня досить повільно бігла й програла Давидовій 4 секунди – четверте місце. Срібло ж підкорилося Кайсі Мякяряйнен. Пробігши коло штрафу, вона програла Давидовій менше, аніж дві секунди. Третє місце – Марте Олсбю, яка програла фінці менше, ніж дві секунди.

      Олена Підгрушна першою стартувала з українок. Підгрушна двічі помилилася під час другої стрільби й зійшла з дистанції. Натомість найкращою з представниць України несподівано виявилася Анастасія Меркушина. З одним колом штрафу Анастасія фінішувала 35-ю.

      Сестри Віта й Валентина Семеренко синхронно прийшли на першу стрільбу й допустили по одному промаху. Стрільбу стоячи краще подолала Валентина, яка відстрілялася на нуль і завершила гонку на 60 місці. А ось Віта через 2 промахи вимушена була відправитися на штрафні кола. Таким чином Віта з трьома колами штрафу фінішувала тільки 78-ю.

      Юлія Журавок, допустивши по одному промаху на кожній стрільбі, фінішувала тільки 82-ю.

      Таким чином, у гонці переслідування за Україну бігтимуть тільки Анастасія Меркушина та Валентина Семеренко.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

       

      Теги: Спорт Новини біатлону Олена Підгрушна Віта Семеренко Валентина Семеренко Анастасія Меркушина Юлія Журавок
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Україна і Росія: порівнюємо військову міць двох країн
      сьогодні , 16:42 Україна і Росія: порівнюємо військову міць двох країн
      Артем Овдієнко 4178
      Венесуела: громадянська війна "ТВ проти холодильника"
      сьогодні , 13:34 Венесуела: громадянська війна "ТВ проти холодильника"
      Борис Немировський 1222
      Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      23 січня , 17:54 Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      Яніна Ткачук 5256
      Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      сьогодні , 12:03 Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      Лев Парцхаладзе 504
      Тетянин день: афіша подій у Києві та Львові
      сьогодні , 09:00 Тетянин день: афіша подій у Києві та Львові
      3204
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      Пішов з життя легендарний гравець збірної України з баскетболу Олександр Окунський
       21 січня , 14:12
      "Барселона" може повторити долю "Реала" та безглуздо вилетіти з Кубка Іспанії
       17 січня , 18:13
      Мессі знову побив Марадону. ВІДЕО
       10 липня 2014 , 11:11
      "Динамо" може поповнитись захисником "Айнтрахта"
       6 лютого 2015 , 11:27
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук