Біатлон: Меркушина – 35-а в Антхольці, чешка Давидова несподівано виграла спринт

В італійському Антхольці жіночим спринтом стартував шостий етап Кубка світу з біатлону. Перемогу впевнено здобула чеська біатлоністка Маркета Давидова.

Давидова чи не єдина, кому сьогодні вдалося відстрілятися на нуль. Саме влучна стрільба в поєднанні з хорошою швидкістю стали запорукою успіху чешки.

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Кинула виклик чешці під час гонки Лаура Дальмаєр, яка подолала стрільбу без помилок. Однак німкеня досить повільно бігла й програла Давидовій 4 секунди – четверте місце. Срібло ж підкорилося Кайсі Мякяряйнен. Пробігши коло штрафу, вона програла Давидовій менше, аніж дві секунди. Третє місце – Марте Олсбю, яка програла фінці менше, ніж дві секунди.

Олена Підгрушна першою стартувала з українок. Підгрушна двічі помилилася під час другої стрільби й зійшла з дистанції. Натомість найкращою з представниць України несподівано виявилася Анастасія Меркушина. З одним колом штрафу Анастасія фінішувала 35-ю.

Сестри Віта й Валентина Семеренко синхронно прийшли на першу стрільбу й допустили по одному промаху. Стрільбу стоячи краще подолала Валентина, яка відстрілялася на нуль і завершила гонку на 60 місці. А ось Віта через 2 промахи вимушена була відправитися на штрафні кола. Таким чином Віта з трьома колами штрафу фінішувала тільки 78-ю.

Юлія Журавок, допустивши по одному промаху на кожній стрільбі, фінішувала тільки 82-ю.

Таким чином, у гонці переслідування за Україну бігтимуть тільки Анастасія Меркушина та Валентина Семеренко.

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