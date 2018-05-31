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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Біатлон: Меркушина тренуватиметься самостійно, Вавринець пропустить цілий сезон

197 Читать новость на русском
Анастасія Меркушина
Анастасія Меркушина / НОК України

Перед початком підготовки до нового сезону у збірній України з біатлону відбулося ряд змін. Без втрат не обійшлося.

Вслід за лідеркою жіночої збірної з біатлону Юлією Джимою, про самостійну підготовку до сезону заявила і Анастасія Меркушина. Нагадаємо, Джима заявила, що продовжить виступ за команду, однак тренуватиметься окремо від збірної, під контролем колишнього тренера української збірної Уроша Велепеца.

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За даними biathlon.com.ua, Анастасія Меркушина більшу частину передсезонної роботи проведе індивідуально, під керівництвом батька Олега Меркушина. Планується, що в тренуваннях з рештою команди Настя візьме участь на першому зборі в Чернігові, а після цього  безпосередньо перед сезоном, де в контрольних стартах буде проходити відбір в команду на етапи Кубка світу.

Окрім того, підтверджується пропуск повного сезону Іриною Варвинець. Найближчим часом спортсменка буде проводити підтримуючу тренувальну роботу за індивідуальним планом.

 

Теги: Новини спорту Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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