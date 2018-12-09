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      Біатлон: Мякаряйнен виграє персьют, Джима фінішує тільки 24-ю

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      Біатлон: Мякаряйнен виграє персьют, Джима фінішує тільки 24-ю
      / Sportbox

      9 грудня на першому етапі Кубка світу в словенській Поклюці відбувся жіночий персьют.

      Гонку виграла Кайса Макаряйнен, яка закрила всі 20 мішеней. Також ідеально впоралася зі стрільбою італійка Доротея Вірер. Обидві спортсменки зайняли на фініші місця, з яких стартували. Бронзу завоювала словачка Пауліна Фіалкова, яка виграла боротьбу в італійки Лізи Вітоцці.

      Читайте також: Біатлон: Йоганнес Тінгнес Бьо на фініші переміг Фійона-Майє, Примі не вистачало трішки до топ-10

       

       

      Найкращою з українок фінішувала Юлія Джима. Як і призери гонки, вона закрила всі мішені, проте через слабку швидкості фінішувала лише 24-ю, з відставанням майже три хвилини. Могла зачепитися за десятку найсильніших Олена Підгрушна, проте два кола штрафу після заключної стрільби відкинули її в боротьбу за місце в третьому десятку.

       

       

      Валя Семеренко взагалі вирішила не фінішувати. І лише Анастасія Меркушина, незважаючи на два кола штрафу, зуміла поліпшити свою стартову позицію і потрапити в очкову зону – 37-е місце у наймолодшої українки в цій гонці.

       

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Новини біатлону Спорт Валентина Семеренко Юлія Джима Анастасія Меркущина Олена Підгрушна
      Джерело: 24 Канал
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