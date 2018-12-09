Біатлон: Мякаряйнен виграє персьют, Джима фінішує тільки 24-ю

9 грудня на першому етапі Кубка світу в словенській Поклюці відбувся жіночий персьют.

Гонку виграла Кайса Макаряйнен, яка закрила всі 20 мішеней. Також ідеально впоралася зі стрільбою італійка Доротея Вірер. Обидві спортсменки зайняли на фініші місця, з яких стартували. Бронзу завоювала словачка Пауліна Фіалкова, яка виграла боротьбу в італійки Лізи Вітоцці.

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Your Top 3 of the women's pursuit in @BiatlonPokljuka



1. @kmakarainen

2. Dorothea Wierer

3. Paulina Fialkova



Join us shortly for the medal ceremony in #POK18 live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/ktHr2McZsR — IBU World Cup (@IBU_WC) 9 грудня 2018 р.

Найкращою з українок фінішувала Юлія Джима. Як і призери гонки, вона закрила всі мішені, проте через слабку швидкості фінішувала лише 24-ю, з відставанням майже три хвилини. Могла зачепитися за десятку найсильніших Олена Підгрушна, проте два кола штрафу після заключної стрільби відкинули її в боротьбу за місце в третьому десятку.

У словенській Поклюці перший етап Кубка світу з біатлону завершився гонкою переслідування у жінок. Пропонуємо вам ознайомитися з результатами гонки.



Детальніше: https://t.co/6I2omoFE6l pic.twitter.com/3gSDXE1akj — Biathlon.com.ua (@biathloncomua) 9 грудня 2018 р.

Валя Семеренко взагалі вирішила не фінішувати. І лише Анастасія Меркушина, незважаючи на два кола штрафу, зуміла поліпшити свою стартову позицію і потрапити в очкову зону – 37-е місце у наймолодшої українки в цій гонці.

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