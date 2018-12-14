18:29
14 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ" ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Інноваційна медицина РФ. Попрошайка Кадиров
      Вєсті Кремля
      21:31, 13 грудня
      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
      Вєсті.UA
      20:46, 12 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ" ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ

      Біатлон: Йоганнес Тінгнес Бьо знову найкращий у спринті, Прима тільки 26-й

      1693 Читать новость на русском
      Біатлон: результати спринтерської гонки
      Біатлон: результати спринтерської гонки / AOP

      У п'ятницю, 14 грудня, в австрійському Хохфільцені відбулася чоловіча спринтерська гонка в рамках другого етапу Кубка світу з біатлону.

      Перемогу в спринті знову здобув норвежець Йоганнес Тінгнес Бьо. З одним промахом йому вдалося подолати дистанцію за 24:49.2. Мартен Фуркад, який відстрілявся на нуль, фінішував другим, програвши переможцю гонки 8 секунд.

      Читайте також: Біатлон: Вірер виграла спринт у Хохфільцені, українки провалили гонку

      На подіум вдалося заскочити німцю Бенедикту Доллю. Відстрілявшись також на нуль, він програв Фуркаду дві секунди та стільки ж виграв у француза Гігонна.

       

       

      У гонці також взяли участь четверо представників України. Найкраще спринт подолав Артем Прима, який з одним промахом посів 26 місце. Дмитро Підручний також допустив одну помилку на вогневому рубежі. Він програв переможцю гонки півтори хвилини й фінішував 32-м.

      Читайте також: Фуркад гостро відповів на питання про допінг-скандал з російськими біатлоністами

      Сергій Семенов з двома промахами посів 90 місце. Найгірший з українців – Віталій Кільчицький, який теж не зміг відстрілятися на нуль (4 промахи) та фінішував 102-м.

      Зважаючи на те, що Кільчицький та Семенов опинилися за межами топ-60, вони не візьмуть участь у гонці переслідування.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Сергій Семенов Новини біатлону Артем Прима Дмитро Підручний
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      сьогодні , 15:05 Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      Євгенія Мазур 1
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      Українець виборов медаль на Континентальному кубку з дзюдо
       4 березня , 00:52
      Хабі Алонсо: Хай Пеп не переймається - через місяць не сконаю
       15 вересня 2014 , 19:36
      Екс-півзахисник збірної України: Сподіваюся, настане мир
       7 квітня 2015 , 12:53
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук