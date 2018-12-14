У п'ятницю, 14 грудня, в австрійському Хохфільцені відбулася чоловіча спринтерська гонка в рамках другого етапу Кубка світу з біатлону.

Перемогу в спринті знову здобув норвежець Йоганнес Тінгнес Бьо. З одним промахом йому вдалося подолати дистанцію за 24:49.2. Мартен Фуркад, який відстрілявся на нуль, фінішував другим, програвши переможцю гонки 8 секунд.

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На подіум вдалося заскочити німцю Бенедикту Доллю. Відстрілявшись також на нуль, він програв Фуркаду дві секунди та стільки ж виграв у француза Гігонна.

У гонці також взяли участь четверо представників України. Найкраще спринт подолав Артем Прима, який з одним промахом посів 26 місце. Дмитро Підручний також допустив одну помилку на вогневому рубежі. Він програв переможцю гонки півтори хвилини й фінішував 32-м.

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Сергій Семенов з двома промахами посів 90 місце. Найгірший з українців – Віталій Кільчицький, який теж не зміг відстрілятися на нуль (4 промахи) та фінішував 102-м.

Зважаючи на те, що Кільчицький та Семенов опинилися за межами топ-60, вони не візьмуть участь у гонці переслідування.

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