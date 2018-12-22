Біатлон: Олсбю на фініші вирвала перемогу у Вірер, Семеренко фінішувала 7-ю

У чеському місті Нове-Мєсто завершилася жіноча гонка-переслідування третього етапу Кубка світу з біатлону.

Перемогу в гонці-переслідування здобула Марте Олсбю, яка напередодні виграла спринт. Друге місце здобула Доротея Вірер, а третє – Ханна Еберг.

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Від старту гонки помітно відірвалися четверо біатлоністок. Зокрема, лідирувала Марте Олсбю. Понад 10 секунд норвежці програвали Доротея Вірер, Ханна Еберг та Лаура Дальмаєр. П'ятою після другої стрільби бігла наша Віта Семеренко. Однак позиції біатлоністок кардинально змінилися після стрільби стоячи, де багатьом не вдалося закрити всі мішені. Зокрема, сильно відстала німкеня Дальмаєр.

Під час четвертої "стійки" Вірер, Еберг та Олсбю не закрили по мішені й вимушені були пробігти штрафне коло. Найкращою в плані швидкості виявилася Олсбю, яка на фініші виграла гонку у Вірер. Третьою фінішувала шведка Еберг.

Найкращою з українок виявилася Валентина Семеренко. Вона не закрила тільки одну мішень та прибігла 7-ю, відставши від Олсбю на хвилину. Анастасія Меркушена з трьома промахами посіла 22 місце. Віта Семеренко "настріляла" три промахи й завершила гонку 31-ю. Не вдалася гонка Юлії Джимі та Олені Підгрушній. Перша з 5 промахами фінішувала 49-ю, а друга взагалі зійшла з дистанції.

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