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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Біатлон: останній спринт сезону виграв Мартен Фуркад

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Француз Мартен Фуркад виграв останній спринт сезону
Француз Мартен Фуркад виграв останній спринт сезону

Француз Мартен Фуркад тріумфував у спринтерській гонці серед чоловіків на останньому етапі Кубка світу з біатлону у російській Тюмені, який чимало світових збірних вирішили бойкотувати.

Останній спринт у сезоні лідер загального заліку серед чоловіків провів практично ідеально. Він відстрілявся без жодного промаху і показав чудовий час на фініші – 25:49.

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"Срібло" у цій гонці виборов співвітчизник Фуркада Сімон Дестьє, який також з "нулями" на стрільбі дістався фінішу з відставанням від часу лідера у 33,2 секунди.

"Бронза" на рахунку у шведа Фредеріка Ліндстрьома, який поступився "сріблом" Дестьє лише 0,3 секунди.

До старту гонки лідером у заліку спринтів був олімпійський чемпіон норвежець Йоханнес Бьо, проте через два промахи на лежці, він фінішував лише з 14-м результатом.

Через цю невдачу норвежець буквально подарував Фуркадові малий кришталевий глобус у спринтах – у француза у підсумку 384 очки, а у норвезького біатлоніста – лише на два менше.

Щодо позицій у загальному заліку, то там у Фуркада дещо більша перевага – 82 очки.

Біатлон загальний залік Кубка світу

Біатлон: загальний залік Кубка світу 2017-2018 серед чоловіків

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У свою чергу, Йоханнес Бьо уже встиг відзначитись зухвалою обіцянкою. ЗМІ пишуть, що він заявив, якщо таки випередить Фуркада і виграє Великий кришталевий глобус, то вже після останньої гонки сезону найближчої неділі влаштує велику вечірку.

Нагадаємо, 13 березня збірна України з біатлону оголосила, що не поїде на останній етап Кубка світу до Росії і має намір бойкотувати усі спортивні змагання на території РФ.

До цього через допінгові скандали бойкотували етап Кубка світу з біатлону у Тюмені вирішили збірні Чехії та США.

Теги: Новини України Новини Росії Новини спорту Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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