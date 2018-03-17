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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Біатлон: останню естафету сезону українки провалили, але випередили росіянок

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Фінішеркою в останній естафеті сезону була Юлія Джима
Фінішеркою в останній естафеті сезону була Юлія Джима / Getty images

На восьмому етапі Кубка світу з біатлону у норвезькому Холменколлені фінішувала остання жіноча естафета сезону.

Збірну України у цій видовищній гонці представляли Анастасія Меркушина, Віта та Валя Семеренко і Юлія Джима.

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На своєму етапі Меркушина припустилась лише одного промаху на стійці, який закрила одним додатковим патроном.

Натомість Віта Семеренко заробила по два промахи на кожній стрільбі.

Валентина Семеренко стрільбу лежачи відпрацювала чисто, а на стійці використала один додатковий патрон.

Фінішерка української збірної Юлія Джима свою гонку розпочала з падіння. На стрільбі лежачи вона припустилась одного промаху, а на стійці "промазала" двічі і використала усі три додаткові патрони.

У підсумку збірна України фінішувала з 8-м результатом. У заочній боротьбі на фінішній прямій Юлія Джима випередила біатлоністку з Росії.

Перемогу останній жіночій естафеті сезону здобула збірна Франції, "срібними" призерками стали німкені, а "бронза" – в італійок.

13 березня стало відомо, що збірна України з біатлону не поїде на останній етап Кубка світу до Росії і має намір бойкотувати усі спортивні змагання на території РФ.

Теги: Новини України Новини спорту Новини біатлону Норвегія
Джерело: 24 Канал
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