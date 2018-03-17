Біатлон: останню естафету сезону українки провалили, але випередили росіянок

На восьмому етапі Кубка світу з біатлону у норвезькому Холменколлені фінішувала остання жіноча естафета сезону.

Збірну України у цій видовищній гонці представляли Анастасія Меркушина, Віта та Валя Семеренко і Юлія Джима.

Читайте також: Біатлон і не тільки: які змагання в Росії пропустять українці

На своєму етапі Меркушина припустилась лише одного промаху на стійці, який закрила одним додатковим патроном.

Натомість Віта Семеренко заробила по два промахи на кожній стрільбі.

Валентина Семеренко стрільбу лежачи відпрацювала чисто, а на стійці використала один додатковий патрон.

Фінішерка української збірної Юлія Джима свою гонку розпочала з падіння. На стрільбі лежачи вона припустилась одного промаху, а на стійці "промазала" двічі і використала усі три додаткові патрони.

У підсумку збірна України фінішувала з 8-м результатом. У заочній боротьбі на фінішній прямій Юлія Джима випередила біатлоністку з Росії.

Перемогу останній жіночій естафеті сезону здобула збірна Франції, "срібними" призерками стали німкені, а "бронза" – в італійок.

13 березня стало відомо, що збірна України з біатлону не поїде на останній етап Кубка світу до Росії і має намір бойкотувати усі спортивні змагання на території РФ.