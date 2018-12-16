Біатлон: Шведам нема рівних в естафеті, українці зі слабкою швидкістю тільки 16-ті

У неділю, 16 грудня, в австрійському Хохфільцені завершилася чоловіча естафета другого етапу Кубка світу.

Перемогу здобула збірна Швеції, яка випередила біатлоністів з Норвегії. Третє місце завоювали біатлоністи з Німеччини.

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За збірну України розпочав гонку Артем Тищенко, який впевнено відстрілявся на першому та другому вогневому рубежах. Тільки сім команд змогли відстрілятися на нуль під час першого стрільбища. Однак ходом Артем серйозно поступався опонентам. Зокрема, французу Гігона зумів випередити українця, хоча пробіг коло штрафу. Тищенко передав естафету Артему Примі передостаннім. Першими ж передали естафету швейцарці, які виграли в Італії майже 26 секунд.

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Половину дистанції першими пройшли італійці завдяки Лукасу Хоферу. Далі тісною групою йшли шведи, словенці, норвежці та австрійці. Українець Прима ідеально провів стрільбу, проте через те, що отримав естафету передостаннім, не зміг втрутитися в боротьбу, прийшовши на фініш 20-м. Сергій Семенов подолав вогневі рубежі з двома додатковими патрономи та вирвався на 15 позицію.

Кінцеву частину гонку першими розпочали італійці та шведи. Слідом за ними бігли словенці та норвежці, які відставали на понад 10 секунд. Капітан збірної України Дмитро Підручний отримав естафету шістнадцятим.

Боротьба за перемогу до останнього велася між Швецією та Норвегією. Самуельссон використав два додаткові патрони під час стрільби стоячи, чим дозволив Крістіансену скоротити відставання. Однак швед виграв у швидкості й не дозволив Крістіансену виграти гонку. Третім прибіг німець Бенедикт Долль.

Четвертими фінішували австрійці, а п'ятими – росіяни. Українець Дмитро Підручний чотири рази промахнувся і фінішував тільки на 16 місці.

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