Біатлон: стало відомо, хто з українців побіжить у чоловічому спринті в Хохфільцені
Завтра, 14 грудня, в австрійському Хохфільцені відбудеться чоловіча спринтерська гонка в рамках другого етапу Кубка світу з біатлону.
У спринті візьмуть участь четверо представників України, інформує сайт Федерації біатлону України.
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У стартовий склад тренерський штаб вніс Сергія Семенова, який стартуватиме четвертим, Артема Приму – розпочне гонку 25-м. Дмитро Підручний стартує 33-м, а Віталій Кільчицький 58-м.
Нагадаємо, що 10-кілометрова спринтерська гонка в рамках другого етапу Кубка світу розпочнеться, о 15.10.
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Джерело: 24 Канал
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