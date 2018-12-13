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      Біатлон: стало відомо, хто з українців побіжить у чоловічому спринті в Хохфільцені

      106 Читать новость на русском
      У спринті візьмуть участь четверо представників України
      У спринті візьмуть участь четверо представників України / Twitter

      Завтра, 14 грудня, в австрійському Хохфільцені відбудеться чоловіча спринтерська гонка в рамках другого етапу Кубка світу з біатлону.

      У спринті візьмуть участь четверо представників України, інформує сайт Федерації біатлону України.

      Читайте також: Біатлон: Вірер виграла спринт у Хохфільцені, українки провалили гонку

      У стартовий склад тренерський штаб вніс Сергія Семенова, який стартуватиме четвертим, Артема Приму – розпочне гонку 25-м. Дмитро Підручний стартує 33-м, а Віталій Кільчицький 58-м.

      Нагадаємо, що 10-кілометрова спринтерська гонка в рамках другого етапу Кубка світу розпочнеться, о 15.10.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Новини біатлону Сергій Семенов Артем Прима Дмитро Підручний
      Джерело: 24 Канал
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