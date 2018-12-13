Біатлон: стало відомо, хто з українців побіжить у чоловічому спринті в Хохфільцені

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Нагадаємо, що 10-кілометрова спринтерська гонка в рамках другого етапу Кубка світу розпочнеться, о 15.10.

У стартовий склад тренерський штаб вніс Сергія Семенова, який стартуватиме четвертим, Артема Приму – розпочне гонку 25-м. Дмитро Підручний стартує 33-м, а Віталій Кільчицький 58-м.

Завтра, 14 грудня, в австрійському Хохфільцені відбудеться чоловіча спринтерська гонка в рамках другого етапу Кубка світу з біатлону.

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