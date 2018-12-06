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      Біатлон: українець Семенов отримав нагороду в індивідуальній гонці в Поклюці

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      Сергій Семенов
      Сергій Семенов / Фото з відкритих джерел

      У словенській Поклюці відбулася індивідуальна гонка у чоловіків. Вона мала відбутися ще напередодні, але через негоду (туман), її довелося перенести на четвер, 6 грудня.

      Найкращим серед українців був Сергій Семенов. Він претендував на місце на п’єдесталі, але у підсумку опинився лише на шостій позиції. Такий результат дав можливість українцеві взяти участь у квітковій церемонії, в якому беруть участь шестеро кращих спортсменів заїзду. При цьому українець відстрілявся без промахів, але програв у ході, відставши від переможця француза Мартіна Фуркада на 45 секунд.

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      Щодо решти українців, то Артем Прима 21-ий, Артем Тищенко 31-ий. Вони потрапили у залікову зону. Натомість Віталій Кільчицький – аж 74-ий.

      Попереду – індивідуальна гонка у жінок, яка розпочнеться у четвер, 6 грудня, о 15:15. Там стартуватимуть одразу п’ять українок – Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Журавок, Олена Підгрушна, Юлія Джима

      Теги: Спорт Новини біатлону Сергій Семенов Артем Тищенко Артем Прима
      Джерело: 24 Канал
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