Біатлон: українка Джима стала п’ятою у жіночому персьюті етапу Кубка світу

Біатлон: українка Джима стала п’ятою у жіночій гонці етапу Кубка світу / Фото з вільних мереж

В неділю, 18 березня, гонка переслідування на 10 кілометрів 8-го етапу Кубка світу з біатлону у Гольменколлені (Норвегія) завершилася перемогою чотириразової олімпійської чемпіонки Дар'ї Домрачевої з Білорусі.