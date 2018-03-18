Біатлон: українка Джима стала п’ятою у жіночому персьюті етапу Кубка світу
В неділю, 18 березня, гонка переслідування на 10 кілометрів 8-го етапу Кубка світу з біатлону у Гольменколлені (Норвегія) завершилася перемогою чотириразової олімпійської чемпіонки Дар'ї Домрачевої з Білорусі.
Про це повідомляє "Укрінофрм".
Так, білоруська спортсменка показала час 30 хвилин 37,4 секунди і допустила 2 промахи на вогневих рубежах.
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Другою фінішувала Анастасія Кузьміна зі Словаччини (9,2 секунди відставання, 4 промахи), третьою – Сьюзен Данклі зі США (29,5 секунди відставання, 2 промахи).
Кращою серед українок стала Юлія Джима, яка дісталася до фінішу п'ятою (46,8 секунди відставання, 2 промахи). Водночас ще одна українська біатлоністка Анастасія Меркушина стала 36-ю в цій гонці (3.01,2 секунди відставання, 1 промах).
Зазначимо, що загалом у гонці взяли участь 60 біатлоністок.