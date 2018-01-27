20:38
27 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кірілл запускає власну криптовалюту. Найпалкіший язик Кавказу
Вєсті Кремля
22:49, 26 січня
Вєсті. UA. Корупція зламала робота. Робін Гуд по-українськи
Вєсті.UA
21:27, 26 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Азартні ігри
Згадати все
00:01, 26 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Біатлон: українка Варвинець втратила перемогу у гонці-переслідуванні на Чемпіонаті Європи

16:36, сьогодні 839 Читать новость на русском

Українка Ірина Варвинець, попри статус фаворитки, втратила перемогу у гонці-переслідуванні на 10 кілометрів на Чемпіонаті Європи, який триває у італійському Реднау.

Варто зазначити, що українка стартувала першою, з перевагою над француженкою Хло Шевальє на 12,5 секунд. Однак на трасі українка програла своїй конкурентці 11 секунд.

Читайте також: Чемпіонка світу з біатлону живе у жахливих умовах: опубліковано фото

Хоча після першої стрільби Варвинець продовжила йти першою з доволі значною перевагою.

Однак один промах, на відміну від чистої стрільби француженки, відкинуло українку на другу позицію.

Варто додати, що у гонці брали учать також українки Надія Белкіна, Яна Бондар, Ольга Абрамова, Марія Панфілова та Юлія Журавок.

До слова, напередодні Ірина Варвинець завоювала золото у спринті Чемпіонату Європи з біатлону.

Теги: Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Що таке RAB-тарифи та чи стануть українці рабами тарифів
сьогодні, 20:00 Що таке RAB-тарифи та чи стануть українці рабами тарифів
Тетяна Мартинюк 201
7 профессий, которые вызывают депрессии чаще других
сьогодні, 19:02 7 профессий, которые вызывают депрессии чаще других
Все про роботу 1351
Ніколи знову: Голокост навчив євреїв діяти жорстко, коли існує загроза
сьогодні, 17:32 Ніколи знову: Голокост навчив євреїв діяти жорстко, коли існує загроза
Дід Панас 629
Що пообіцяв Петро Порошенко керівництву МВФ на економічному форумі у Давосі
сьогодні, 17:00 Що пообіцяв Петро Порошенко керівництву МВФ на економічному форумі у Давосі
Христина Бердинських 1005
Усик – Брієдіс: текстовий онлайн
сьогодні, 16:30 Усик – Брієдіс: текстовий онлайн
722
Володимир Кличко отримав гнівного листа від відомого боксера
 12 листопада 2017 , 15:59
Десятки ножових поранень: моторошне вбивство другокласника сталося на Харківщині
28 жовтня 2017 , 20:41
Трагічний кінець кар'єри легендарного бігуна Усейна Болта: промовисті фото
 13 серпня 2017 , 11:32
ДТП у Харкові: професійний автогонщик проаналізував участь Зайцевої у перегонах
 21 жовтня 2017 , 20:21
Масова сутичка зі стріляниною спалахнула біля заводу в Харкові: є поранені
 1 вересня 2017 , 07:21
Це боєць з України, – легендарний Майк Тайсон назвав найкращого боксера
 19 січня , 16:19
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук