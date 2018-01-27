Біатлон: українка Варвинець втратила перемогу у гонці-переслідуванні на Чемпіонаті Європи
Українка Ірина Варвинець, попри статус фаворитки, втратила перемогу у гонці-переслідуванні на 10 кілометрів на Чемпіонаті Європи, який триває у італійському Реднау.
Варто зазначити, що українка стартувала першою, з перевагою над француженкою Хло Шевальє на 12,5 секунд. Однак на трасі українка програла своїй конкурентці 11 секунд.
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Хоча після першої стрільби Варвинець продовжила йти першою з доволі значною перевагою.
Однак один промах, на відміну від чистої стрільби француженки, відкинуло українку на другу позицію.
Варто додати, що у гонці брали учать також українки Надія Белкіна, Яна Бондар, Ольга Абрамова, Марія Панфілова та Юлія Журавок.
До слова, напередодні Ірина Варвинець завоювала золото у спринті Чемпіонату Європи з біатлону.