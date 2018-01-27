Біатлон: українка Варвинець втратила перемогу у гонці-переслідуванні на Чемпіонаті Європи

Українка Ірина Варвинець, попри статус фаворитки, втратила перемогу у гонці-переслідуванні на 10 кілометрів на Чемпіонаті Європи, який триває у італійському Реднау.

Варто зазначити, що українка стартувала першою, з перевагою над француженкою Хло Шевальє на 12,5 секунд. Однак на трасі українка програла своїй конкурентці 11 секунд.

It's another fantastic performance from Chloe Chevalier who takes gold in the pursuit ahead of Iryna Varvynets - big just for @FedFranceSki's Julia Simon who goes from 29th to bronze. #OECH



Rewatch the entire women's pursuit from #RID18 on https://t.co/8C6574JfeP pic.twitter.com/tMpx5gxHIW — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) 27 січня 2018 р.

Читайте також: Чемпіонка світу з біатлону живе у жахливих умовах: опубліковано фото

Хоча після першої стрільби Варвинець продовжила йти першою з доволі значною перевагою.

A perfect 5/5 from Iryna Varvynets and also @FedFranceSki's Chloe Chevalier who hold on to the first and second position after the first prone. #RID18



Follow the #OECH women's pursuit live on https://t.co/8C6574JfeP pic.twitter.com/9ocMcMFYWK — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) 27 січня 2018 р.

Однак один промах, на відміну від чистої стрільби француженки, відкинуло українку на другу позицію.

Варто додати, що у гонці брали учать також українки Надія Белкіна, Яна Бондар, Ольга Абрамова, Марія Панфілова та Юлія Журавок.

До слова, напередодні Ірина Варвинець завоювала золото у спринті Чемпіонату Європи з біатлону.