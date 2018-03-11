Біатлон: українка Журавок здобула "бронзу" етапу Кубку IBU

В неділю, 11 березня, українська біатлоністка Юлія Журавок виграла бронзову нагороду у спринтерській гонці на 7,5 кілометра. Це друга за 2 дні медаль для української спортсменки на етапі Кубку Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Про це повідомляє Федерація біатлону України. Щодо переможниці гонки, то нею стала росіянка Катерина Павлова, а друге місце посіла німкеня Каролін Хорхлер. Читайте також: Біатлон: збірна України фінішувала другою у змішаній естафеті на етапі Кубка світу Журавок закрила усі 10 мішеней та подолала дистанцію за 24:20.0 хвилин, відставши від переможниці на 7,5 секунди. Зазначимо, що до десятки кращих увійшла ще одна українка – Надія Белкіна, яка на 40 секунд відстала від росіянки Павлової. Нагадаємо, 10 березня Журавок виграла "срібло" на етапі Кубка IBU.