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Біатлон: українка Журавок здобула "бронзу" етапу Кубку IBU

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Українська біатлоністка Журавок здобула
Українська біатлоністка Журавок здобула "бронзу" етапу Кубку IBU / Фото з вільних мереж

В неділю, 11 березня, українська біатлоністка Юлія Журавок виграла бронзову нагороду у спринтерській гонці на 7,5 кілометра. Це друга за 2 дні медаль для української спортсменки на етапі Кубку Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Про це повідомляє Федерація біатлону України.

Щодо переможниці гонки, то нею стала росіянка Катерина Павлова, а друге місце посіла німкеня Каролін Хорхлер.

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Журавок закрила усі 10 мішеней та подолала дистанцію за 24:20.0 хвилин, відставши від переможниці на 7,5 секунди.

Зазначимо, що до десятки кращих увійшла ще одна українка – Надія Белкіна, яка на 40 секунд відстала від росіянки Павлової.

Нагадаємо, 10 березня Журавок виграла "срібло" на етапі Кубка IBU.

Теги: Новини України Новини спорту Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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