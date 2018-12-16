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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Біатлон: Українські збірні помітно регресували в Кубку націй після провалу в естафетах

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      Жіноча та чоловіча збірні України опустилися у Кубку націй
      Жіноча та чоловіча збірні України опустилися у Кубку націй / KP.UA

      Жіноча та чоловіча збірна України з біатлону погіршили свої позиції в загальному заліку Кубка націй після двох етапів Кубка світу.

      Жіноча команда наразі посідає тільки сьоме місце. За дві гонки в Хохфільцені українкам вдалося внести в скарбничку загального заліку лише 536 очок.

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      Топ-10 загального заліку Кубка націй

      1. Італія (1890)
      2. Франція (1839)
      3. Росія (1791)
      4. Швеція (1722)
      5. Німеччина (1663)
      6. Норвегія (1651)
      7. Україна (1615)
      8. Австрія (1452)
      9. Чехія (1441)
      10. Білорусь (1392)

      Чоловіча збірна України посідає десяте місце. За дві гонки в Хохфільцені українські чоловіки додали до свого активу всього 425 очок.

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      Топ-10 загального заліку Кубка націй

      1. Норвегія (1987)
      2. Франція (1871)
      3. Німеччина (1796)
      4. Австрія (1756)
      5. Швеція (1711)
      6. Росія (1700)
      7. Італія (1509)
      8. Швейцарія (1481)
      9. Чехія (1453)
      10. Україна (1403)

      Нагадаємо, що наступний етап відбудеться в Чехії і пройде в Нове-Мєсто 20-23 грудня.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

      Теги: Спорт Новини біатлону
      Джерело: 24 Канал
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