Біатлон: українці фінішували четвертими у суперміксті на етапі Кубка світу у Контіолахті

На сьомому етапі Кубка світу у фінському Контіолахті відбувся супермікст, участь в якому брали українські біатлоністи Ірина Варвинець та Артем Тищенко.

Незважаючи на те, що українці показали найкращу стрільбу в цій гонці, використавши лише п’ять додаткових патронів, їх час на трасі не дозволив потрапити на п’єдестал. Вони зайняли лише 4 місце, з відставанням від переможців на понад 10 секунд. Норвежцям, які мали одне штрафне коло, українські біатлоністи програли 6 секунд.

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Перемогу ж здобула збірна Франції. Анаіс Шевалье та Антонін Гігонна пройшли трасу за 33:50.4, здійснивши лише шість промахів. Другими фінішувала збірні Австрії, третіми – Норвегії.

Одиночна змішана естафета:

1. Франція (0+6) 33: 29.1

2. Австрія (0+7) +2.4

3. Норвегія (1+11) +4.4

4. Україна (0+5) +10.8

5. Росія (0+8) +16.1

6. Італія (0+9) +21.5

7. Канада (0+6) +23.8

8. Японія (0+6) +34.2

Нагадаємо, що 10 березня ще відбудуться змагання у змішаній естафеті, де Україну представлять Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Артем Прима та Дмитро Підручний.