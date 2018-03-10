Біатлон: українці фінішували четвертими у суперміксті на етапі Кубка світу у Контіолахті
На сьомому етапі Кубка світу у фінському Контіолахті відбувся супермікст, участь в якому брали українські біатлоністи Ірина Варвинець та Артем Тищенко.
Незважаючи на те, що українці показали найкращу стрільбу в цій гонці, використавши лише п’ять додаткових патронів, їх час на трасі не дозволив потрапити на п’єдестал. Вони зайняли лише 4 місце, з відставанням від переможців на понад 10 секунд. Норвежцям, які мали одне штрафне коло, українські біатлоністи програли 6 секунд.
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Перемогу ж здобула збірна Франції. Анаіс Шевалье та Антонін Гігонна пройшли трасу за 33:50.4, здійснивши лише шість промахів. Другими фінішувала збірні Австрії, третіми – Норвегії.
Одиночна змішана естафета:
1. Франція (0+6) 33: 29.1
2. Австрія (0+7) +2.4
3. Норвегія (1+11) +4.4
4. Україна (0+5) +10.8
5. Росія (0+8) +16.1
6. Італія (0+9) +21.5
7. Канада (0+6) +23.8
8. Японія (0+6) +34.2
Нагадаємо, що 10 березня ще відбудуться змагання у змішаній естафеті, де Україну представлять Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Артем Прима та Дмитро Підручний.
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