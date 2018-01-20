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Біатлон: Українці провалили чоловічий персьют, перемога знову у Бьо

17:49, сьогодні 237 Читать новость на русском
Біатлон: Йоханнес Бьо тріумфував у чоловічому персьюті
Біатлон: Йоханнес Бьо тріумфував у чоловічому персьюті / Getty images

Гонка-переслідування в італійському Антхольці стала не надто вдалою для українських біатлоністів.

Перемогу у цій дисципліні здобув норвежець Йоханнес Бьо, який напередодні тріумфував у спринті.

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Завдяки ідеальній стрільбі Бьо не зумів догнати навіть непереможний француз Мартен Фуркад, який у цьому персьюті фінішував другим.

На третє місце з одним промахом і відставанням понад хвилину від переможця приїхав росіянин Антон Шипулін.

Що ж до українців, то своє 12-те місце у спринті Володимир Семаков зберегти не зумів.

У підсумку найкращий результат серед українських біатлоністів показав Дмитро Підручний – із 44-го місця на старті він фінішував 38-м. Володимир Семаков дістався фінішу лише 41-м.

До слова, на етап Кубка світу в Антхольц Йоханнес Бьо приїхав зі своєю нареченою і після двох переможних гонок вже навіть встиг пожартувати, що вона приносить щастя і тепер братиме її на кожен етап.

Теги: Новини України Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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