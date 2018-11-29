Біатлон: українці провалилися на першому етапі Кубка IBU

У шведському Ідре стартував перший етап Кубка IBU, який можна вважати початком біатлонного сезону.

Однак в спринті українці не показали достойних результатів. Лише один представник України – Антон Дудченко – потрапив у топ-20. Він здійснив один промах, але відстав від переможця майже півтори хвилини. У підсумку лише 18-е місце.

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Щодо решти українців, то у них були проблеми як зі стрільбою, так і швидкістю на трасі. Віталій Труш 24-ий (1+1, +1:47.1), Богдан Цимбал 34-ий (1+1, +2:06.6), Андрій Доценко 46-ий (1+2, +2:41.2), а Тарас Лесюк лише 57-ий (1+4, +3:22.8).

Перемогу ж здобув росіянин Антон Бабіков, який закрив усі мішені. Його час 26:00.1.

Нагадаємо, перший етап Кубка світу стартує вже у неділю, 2 грудня, у словенській Поклюці.