Біатлон: Великі кришталеві глобуси вибороли Фуркад і Макаряйнен – емоційні фото
Останній етап Кубка світу з біатлону сезону 2017-2018 визначивши найкращих біатлоністів серед чоловіків та жінок.
Володарем Великого кришталевого глобуса серед чоловіків прогнозовано став француз Мартен Фуркад.
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Він похвалився, що це вже 7-й такий глобус у його колекції.
Найкращою серед жінок стала фінка Кайса Макаряйнен.
В останній гонці сезону – жіночому мас-старті вона фінішувала шостою і гарантувала собі найвищу сходинку в загальному заліку.
Свою найближчу переслідувачку натуралізовану словачку Анастасію Кузьміну "фінська ракета" випередила всього на три пункти і виборовши лідерство не стримувала емоцій.
До слова, це третій за рахунком Великий кришталевий глобус для фінки – два попередні вона вигравала у сезоні 2010/2011 та 2013/2014.
Серед українок найвищу позицію у загальному заліку посіл Юлія Джима – вона 11-та.