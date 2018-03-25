Біатлон: Великі кришталеві глобуси вибороли Фуркад і Макаряйнен – емоційні фото

Останній етап Кубка світу з біатлону сезону 2017-2018 визначивши найкращих біатлоністів серед чоловіків та жінок.

Володарем Великого кришталевого глобуса серед чоловіків прогнозовано став француз Мартен Фуркад.

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La saison s'achève ce soir avec la conquête de ce 7ème globe! Merci d'être toujours plus nombreux à partager mon rêve d'or et de neige! pic.twitter.com/sYbb5uruQg — Martin Fourcade (@martinfkde) 25 березня 2018 р.

Він похвалився, що це вже 7-й такий глобус у його колекції.

Найкращою серед жінок стала фінка Кайса Макаряйнен.

В останній гонці сезону – жіночому мас-старті вона фінішувала шостою і гарантувала собі найвищу сходинку в загальному заліку.

Свою найближчу переслідувачку натуралізовану словачку Анастасію Кузьміну "фінська ракета" випередила всього на три пункти і виборовши лідерство не стримувала емоцій.

До слова, це третій за рахунком Великий кришталевий глобус для фінки – два попередні вона вигравала у сезоні 2010/2011 та 2013/2014.

Серед українок найвищу позицію у загальному заліку посіл Юлія Джима – вона 11-та.