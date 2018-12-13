17:00
13 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ НЕГОДА В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Майбутнє російських ГРУшників. Дослідження дірки в "Союзі"
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 грудня
      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
      Вєсті.UA
      20:46, 12 грудня
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, 12 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ НЕГОДА В УКРАЇНІ

      Біатлон: Вірер виграла спринт у Хохфільцені, українки провалили гонку

      296 Читать новость на русском
      Доротея Вірер
      Доротея Вірер / twitter.com

      У четвер, 13 грудня, в австрійському Хохфільцені завершився жіночий спринт у рамках другого етапу Кубка світу з біатлону.

      Гонку виграла італійка Доротея Вірер, яка подолала дистанцію за 21:04.9. Вірер допустила тільки один промах на вогневому рубежі.

      Читайте також: Скандал з російськими біатлоністами в Австрії: деталі розслідування

      Друге місце у представниці Фінляндії – Кайси Макаряйнен, яку Вірер випередила всього на 0.6 секунди. Також на подіумі опинилася росіянка Катерина Юрлова. Вона програла Вірер 24 секунди.

       

       

      Щодо українок, то жодна наша представниця не змогла потрапити в топ-20. Нашим дівчатам не вдалося відстрілятися на нуль. Окрім того українки програвали суперницям у швидкості. Таким чином, найкращою виявилася Олена Підгрушна. Вона допустила один промах і прибігла 27-ю.

      Віта Семеренко фінішувала 53-ю, а Валентина Семеренко 57-ю. Ольга Абрамова з двома промахами фінішувала на 63 місці. Найгірше з наших спортсменок спринт подолала Анастасія Меркушина – 68 місце.

      Відзначимо, що в гонці переслідування Україну в суботу, 15 грудня, представлятимуть тільки сестри Семеренко та Олена Підгрушна. 

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Новини біатлону Анастасія Меркущина Валентина Семеренко Олена Підгрушна
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Страшно їхати до Європи
      сьогодні , 15:00 Страшно їхати до Європи
      Артем Овдієнко 1193
      Кого зі злочинців-утікачів повернули до України: найгучніші екстрадиції за останні роки
      сьогодні , 14:00 Кого зі злочинців-утікачів повернули до України: найгучніші екстрадиції за останні роки
      Світлана Попова 1759
      Тренди в дизайні інтер'єрів 2018: що було в квартирній моді цього року
      сьогодні , 13:01 Тренди в дизайні інтер'єрів 2018: що було в квартирній моді цього року
      Наталя Сколоздра 850
      Европа прозревает: свежие санкции против РФ и прекращение строительства "Северного потока-2"
      сьогодні , 12:25 Европа прозревает: свежие санкции против РФ и прекращение строительства "Северного потока-2"
      Блог Медіа 3367
      Перемоги-2018: про головні досягнення України в році, що минає
      сьогодні , 09:02 Перемоги-2018: про головні досягнення України в році, що минає
      Інна Жолобович 1438
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      СКА переміг учетверте поспіль
       19 січня 2011 , 22:21
      Тенісист Дель Потро зіграв 5 тай-брейків за 3 матчі на Erste Bank Open
       21 жовтня 2012 , 08:08
      Голкіпер "Шахтаря": Називати Тимощука зрадником – нерозумно. ВІДЕО
       1 вересня 2014 , 19:11
      Маркевич: Кого пробувати в збірній з "Дніпра"? Федецького або Коноплянку?
       24 березня 2015 , 19:08
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук