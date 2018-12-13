Біатлон: Вірер виграла спринт у Хохфільцені, українки провалили гонку

У четвер, 13 грудня, в австрійському Хохфільцені завершився жіночий спринт у рамках другого етапу Кубка світу з біатлону.

Гонку виграла італійка Доротея Вірер, яка подолала дистанцію за 21:04.9. Вірер допустила тільки один промах на вогневому рубежі.

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Друге місце у представниці Фінляндії – Кайси Макаряйнен, яку Вірер випередила всього на 0.6 секунди. Також на подіумі опинилася росіянка Катерина Юрлова. Вона програла Вірер 24 секунди.

Щодо українок, то жодна наша представниця не змогла потрапити в топ-20. Нашим дівчатам не вдалося відстрілятися на нуль. Окрім того українки програвали суперницям у швидкості. Таким чином, найкращою виявилася Олена Підгрушна. Вона допустила один промах і прибігла 27-ю.

Віта Семеренко фінішувала 53-ю, а Валентина Семеренко 57-ю. Ольга Абрамова з двома промахами фінішувала на 63 місці. Найгірше з наших спортсменок спринт подолала Анастасія Меркушина – 68 місце.

Відзначимо, що в гонці переслідування Україну в суботу, 15 грудня, представлятимуть тільки сестри Семеренко та Олена Підгрушна.

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