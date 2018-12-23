Біатлон: Йоганнес Бьо виграв всі гонки у Нове-Мєсто, Підручний – у топ-20

У неділю, 23 грудня, у чеському місті Нове-Мєсто у чоловіків завершився третій етап Кубка світу з біатлону.

Йоганнес Бьо не залишив шансів своїм суперникам ні на одному етапі у Нове-Мєсто. Вигравши спринт і гонку переслідування, лідер Загального заліку показав найкращий час і в недільному мас-старті, випередивши найближчого переслідувача на 46,5 секунди.

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Українські біатлоністи не змогли поборотися за топ-15. Дмитро Підручний стріляв швидко і доволі точно (всього два кола штрафу), але ногами поступався суперникам, через що фінішував на 17-му місці. Артем Прима припустився семи промахів і фінішував 27-м.

Нагадаємо, що 23 грудня також відбудеться перший у сезоні 2018/19 мас-старт у жінок. Початок гонки – о 15:30.

1. Йоханнес Бьо (0+0+0+0) 37:25.2

2. Кантен Фійон Майє (0+0+1+1) +46.5

3. Євгєній Гаранічєв (0+0+0+0) +54.1

…

17. Дмитро Підручний (1+0+0+1) +2:43.6

27. Артем Прима (2+3+1+1) +4:22.9

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