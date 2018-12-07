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      Біатлон: Йоганнес Бьо впевнено виграв спринт, найкращий з українців Прима – 13-й

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      У Поклюці завершився чоловічий спринт
      У Поклюці завершився чоловічий спринт / Sportbox

      У словенській Поклюці завершилася чергова гонка Першого етапу Кубка світу – спринт. Участь у перегонах взяли четверо українців, однак не змогли потрапити в топ-10.

      Найкраще гонку пройшов норвежець Йоганнес Тінгнес Бьо. Його час – 23:46.3. Норвежець один раз промахнувся під час стрільби, але продемонстрував феноменальну швидкість.

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      Друге місце в спринті виборов француз Антоні Гігонна. Француз відстрілявся на нуль і подолав гонку за 24:02.4. Від переможця Гігонна відстав на 16 секунд. Бронзову нагороду взяв росіянин Олександр Логінов – 24:02.7. Логінов теж не допустив промахів під час стрільби й програв Гігонна тільки три соті секунди.

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      Найкращий з українців виявився Артем Прима, який посів 13 місце. Його час 24.37.4 і нуль промахів. Гірше пройшов гонку Сергій Семенов – 25.22.4 і також нуль промахів. Сергій посів 37 сходинку. Дмитро Підручний без помилок на вогневому рубежі подолав спринт за 25.43.6 і зайняв 58 місце. Віталій Кільчицький єдиний, хто з українців допустив два промахи, й фінішував тільки 83-м (26:25.9).

      Нагадаємо, що вчора у словенській Поклюці відбулася індивідуальна гонка у чоловіків. Вона мала відбутися ще напередодні, але через негоду (туман), її довелося перенести на четвер, 6 грудня.

      Теги: Спорт Новини біатлону Сергій Семенов Артем Прима Дмитро Підручний
      Джерело: 24 Канал
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