Біатлон: Йоганнес Бьо впевнено виграв спринт, найкращий з українців Прима – 13-й

У словенській Поклюці завершилася чергова гонка Першого етапу Кубка світу – спринт. Участь у перегонах взяли четверо українців, однак не змогли потрапити в топ-10.

Найкраще гонку пройшов норвежець Йоганнес Тінгнес Бьо. Його час – 23:46.3. Норвежець один раз промахнувся під час стрільби, але продемонстрував феноменальну швидкість.

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It doesn't look like anyone will be able to steal the top spot from @7ohannesbo who was flying across the @BiatlonPokljuka plateau today. What a performance by the @NSSF_Biathlon star!



Watch the men's sprint live on https://t.co/MSJYx30KUx #POK18 pic.twitter.com/qZVSG1Ihoq — IBU World Cup (@IBU_WC) 7 грудня 2018 р.

Друге місце в спринті виборов француз Антоні Гігонна. Француз відстрілявся на нуль і подолав гонку за 24:02.4. Від переможця Гігонна відстав на 16 секунд. Бронзову нагороду взяв росіянин Олександр Логінов – 24:02.7. Логінов теж не допустив промахів під час стрільби й програв Гігонна тільки три соті секунди.

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Найкращий з українців виявився Артем Прима, який посів 13 місце. Його час 24.37.4 і нуль промахів. Гірше пройшов гонку Сергій Семенов – 25.22.4 і також нуль промахів. Сергій посів 37 сходинку. Дмитро Підручний без помилок на вогневому рубежі подолав спринт за 25.43.6 і зайняв 58 місце. Віталій Кільчицький єдиний, хто з українців допустив два промахи, й фінішував тільки 83-м (26:25.9).

Нагадаємо, що вчора у словенській Поклюці відбулася індивідуальна гонка у чоловіків. Вона мала відбутися ще напередодні, але через негоду (туман), її довелося перенести на четвер, 6 грудня.