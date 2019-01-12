Біатлон: Йоганнес Бьо здобув чергову перемогу на етапі Кубка світу, Підручний – 21-ий

У суботу, 12 січня, відбулася чоловіча гонка переслідування в рамках Кубка світу з біатлону у німецькому Оберхофі. Україну в цій гонці представляли троє спортсменів.

Традиційно боротьба до останньої стрільби розгорнулася між "монстрами" біатлонного світу Йоганнесом Бьо та Мартеном Фуркадом. Однак влучнішим виявився норвежець, який і здобув золото у цій гонці.

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Два промахи Мартена Фуркада на останній "лежці" вибили француза з боротьби за топ-3. Лукас Хофер та Арнд Пайффер, які переслідували Фуркада і Бьо, на останній "лежці" продемонстрували чисту стрільбу і вели боротьбу за 2-е та 3 місце, де сильнішим виявився німець Пайффер, третім став італієць Хофер.

Серед українців покращити свої позиції вдалося лише Дмитру Підручному, який з двома промахами фінішував 21-м. Сергій Семенов не зміг потрапити у очкову зону та посів 43 позицію. Артем Прима по невідомим причинам не зміг закінчити дистанцію.

1. Йоганнес Тінгнес Бьо (0+1+1+1) 34:29.8

2. Арнд Пайффер (1+0+0+0) +15.1

3. Лукас Хофер (0+0+0+0) +15.8

...

21. Дмитро Підручний (0+0+1+1) +2:41.1

43. Сергій Семенов (1+0+0+2) +4:02.3

Артем Прима (0+1+2+2) не фінішував

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