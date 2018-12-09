Біатлон: Йоганнес Тінгнес Бьо на фініші переміг Фійона-Майє, Примі не вистачало трішки до топ-10

У неділю, 9-го грудня, у словенській Поклюці чоловічою гонкою переслідування продовжився перший етап Кубка світу біатлонного сезону 2018/19.

Перемогу в гонці здобув норвежець Йоганнес Тінгнес Бьо, який стартував першим з перевагою в 16 секунд. Однак три помилки на вогневому рубежі дозволили Кентену Фійону-Майєна та росіянину Олександру Логінову нав'язати Бьо боротьбу.

What a crazy last loop! Aleksandr Loginov stumbles, @7ohannesbo withstands a late charge from @quentinfillon and wins the men's pursuit by a whisker!



Follow the last loop of the #POK18 men's pursuit on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/fW8fh9CRbP — IBU World Cup (@IBU_WC) 9 декабря 2018 г.

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Розташування біатлоністів на подіумі визначилися на останніх метрах гонки. Зокрема, втратив шанси на перемогу Олександр Логінов, який впав і фінішував третім. Бьо впевнено йшов до фінішу, однак Фійон-Майє зумів наздогнати норвежця, проте на фініші програв мінімально (+ 0,1).

У словенській Поклюці пройшла гонка переслідування у чоловіків в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону. Пропонуємо вам ознайомитися з результатами гонки



Детальніше: https://t.co/xFiO43XT8H pic.twitter.com/ia6ECx5SfF — Biathlon.com.ua (@biathloncomua) 9 декабря 2018 г.

За Україну в гонці бігли троє представників. Найкращим виявився Артем Прима, який стартував 13. Він двічі помилився під час стрільби, однак зумів фінішувати 11-м. Сергій Семенов фінішував 38, допустивши два промахи на вогневому рубежі. Дмитро Підручний посів 30 місце з трьома промахами.

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