15:00
9 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Долар прощається з Росією. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      22:11, 8 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Банда Ляшка. Український "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:27, 8 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Біатлон: Йоганнес Тінгнес Бьо на фініші переміг Фійона-Майє, Примі не вистачало трішки до топ-10

      103 Читать новость на русском
      Йоганнес Тінгнес Бьо
      Йоганнес Тінгнес Бьо / twitter.com/neveitalia

      У неділю, 9-го грудня, у словенській Поклюці чоловічою гонкою переслідування продовжився перший етап Кубка світу біатлонного сезону 2018/19.

      Перемогу в гонці здобув норвежець Йоганнес Тінгнес Бьо, який стартував першим з перевагою в 16 секунд. Однак три помилки на вогневому рубежі дозволили Кентену Фійону-Майєна та росіянину Олександру Логінову нав'язати Бьо боротьбу.

       

       

      Читайте також: Біатлон: Йоганнес Бьо впевнено виграв спринт, найкращий з українців Прима – 13-й

      Розташування біатлоністів на подіумі визначилися на останніх метрах гонки. Зокрема, втратив шанси на перемогу Олександр Логінов, який впав і фінішував третім. Бьо впевнено йшов до фінішу, однак Фійон-Майє зумів наздогнати норвежця, проте на фініші програв мінімально (+ 0,1).

       

       

      За Україну в гонці бігли троє представників. Найкращим виявився Артем Прима, який стартував 13. Він двічі помилився під час стрільби, однак зумів фінішувати 11-м. Сергій Семенов фінішував 38, допустивши два промахи на вогневому рубежі. Дмитро Підручний посів 30 місце з трьома промахами.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Новини біатлону Сергій Семенов Артем Прима Дмитро Підручний
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зовнішньополітичний провал Німеччини
      сьогодні , 14:27 Зовнішньополітичний провал Німеччини
      Борис Немировський 301
      Где лучшая система здравоохранения: топ-16 стран мира
      сьогодні , 12:02 Где лучшая система здравоохранения: топ-16 стран мира
      Все про здоров'я 1349
      Луганчане ради украинских выплат готовы на все – даже спать в грязных ночлежках
      сьогодні , 08:45 Луганчане ради украинских выплат готовы на все – даже спать в грязных ночлежках
      Ольга Черненко 2578
      Ломаченко переміг Педрасу та став чемпіоном світу за версіями WBA та WBO
      сьогодні , 07:34 Ломаченко переміг Педрасу та став чемпіоном світу за версіями WBA та WBO
      8831
      Роберт Джеймс Воллер: кохання на межі та за межею
      8 грудня , 22:00 Роберт Джеймс Воллер: кохання на межі та за межею
      Наталія Лебідь 264
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Валентіно Россі у 2011 році перейде в "Ducati"
       1 липня 2010 , 18:17
      Теніс: Лейтон Х'юїт із перемоги розпочав домашній виставковий турнір
       9 січня 2013 , 12:45
      "Реал" - найпопулярніший клуб в Іспанії
       9 листопада 2013 , 14:59
      Вукоєвіч: Я дуже переживаю за Україну! Щиро бажаю українцям миру і щастя
       19 липня 2014 , 13:17
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук