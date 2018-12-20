Біатлон: Йоганнесу Бьо знову не було рівних у спринті в Нове-Мєсто, Підручний – в топ-20
У четвер, 20 грудня, чоловічою спринтерською гонкою стартував третій етап Кубка світу з біатлону в чеському місті Нове-Мєсто.
Чергову перемогу у біатлонному сезоні 2018/19 здобув норвежець Йоганнес Тінгнес Бьо, якому з ідеальною стрільбою не було рівних у швидкості на дистанції.
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Друге місце з також впевненою стрільбою виборов росіянин Олександр Логінов (+21.0). Третім був представник Швеції Мартін Понсілуома (+54.2).
На жаль, Дмитро Підручний та Сергій Семенов, які відстрілялися "на сухо", не змогли поборотися за місця хоча б у квітковій церемонії через брак швидкості по ходу дистанції – 19-е та 35 місце відповідно. Артем Прима з одним промахом фінішував 34-й. Артем Тищенко (2 промахи) – 73-й.
Також варто зазначити, що аж на 43-й позиції фінішував іменнитий француз Мартен Фуркад, який припустився чотирьох промахів.
1. Йоганнес Бьо (0+0) 23:09.0
2. Олександр Логінов (0+0) +21.0
3. Мартін Понсіулома (0+0) +54.2
...
19. Дмитро Підручний (0+0) +1:25.6
34. Артем Прима (1+0) +2:00.2
35. Сергій Семенов (0+0) +2:01.4
73. Артем Тищенко (0+2) +3:01.3
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