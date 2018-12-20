Біатлон: Йоганнесу Бьо знову не було рівних у спринті в Нове-Мєсто, Підручний – в топ-20

У четвер, 20 грудня, чоловічою спринтерською гонкою стартував третій етап Кубка світу з біатлону в чеському місті Нове-Мєсто.

Чергову перемогу у біатлонному сезоні 2018/19 здобув норвежець Йоганнес Тінгнес Бьо, якому з ідеальною стрільбою не було рівних у швидкості на дистанції.

Читайте також: Збірна України з біатлону провела заключне тренування перед третім етапом Кубка світу

Друге місце з також впевненою стрільбою виборов росіянин Олександр Логінов (+21.0). Третім був представник Швеції Мартін Понсілуома (+54.2).

На жаль, Дмитро Підручний та Сергій Семенов, які відстрілялися "на сухо", не змогли поборотися за місця хоча б у квітковій церемонії через брак швидкості по ходу дистанції – 19-е та 35 місце відповідно. Артем Прима з одним промахом фінішував 34-й. Артем Тищенко (2 промахи) – 73-й.

Також варто зазначити, що аж на 43-й позиції фінішував іменнитий француз Мартен Фуркад, який припустився чотирьох промахів.

1. Йоганнес Бьо (0+0) 23:09.0

2. Олександр Логінов (0+0) +21.0

3. Мартін Понсіулома (0+0) +54.2

...

19. Дмитро Підручний (0+0) +1:25.6

34. Артем Прима (1+0) +2:00.2

35. Сергій Семенов (0+0) +2:01.4

73. Артем Тищенко (0+2) +3:01.3

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24