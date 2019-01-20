Біатлон: Йоханнес Бьо виграв мас-старт у Рупольдінгу на фінішній прямій, Підручний провалився

У німецькому Рупольдінгу відбувся мас-старт серед чоловіків на етапі Кубка світу з біатлону. Перемогу здобув норвежець Йоханнес Бьо, на останніх метрах траси вирвавши перемогу у австрійця Юліана Еберхарда.

Єдиними з українців, хто стартував, був Дмитро Підручний. Однак він не зумів показати хороший час на трасі. Тож фінішував передостаннім – на 29-ій позиції. Його відставання від переможця склало 2:17,6 хвилин. При цьому українець зробив лише три промахи.

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Щодо переможця, то все визначалося на останній ділянці. Йоханнес Бьо показав найкращу швидкість на фініші та відвоював одразу п’ять позицій. Він обійшов Еберхарда лише на 0,6 секунди. Третій француз Кантен Фійон Майе. Ще один француз Мартен Фуркад – лише четвертий.

What a dramatic final loop but at the end @7ohannesbo pushes to his 9th victory of this winter ahead of @OESVbiathlon's Julian Eberhard and @FedFranceSki's @quentinfillon!



You can rewatch the men's mass start on https://t.co/bk5aBBso9Q #RUH19 pic.twitter.com/TtHS9E45fb — IBU World Cup (@IBU_WC) 20 січня 2019 р.

Також у квіткову церемонію потрапили норвежець Ветле Кристіансен та француз Сімон Дестьє.

До слова, між переможцем та п’ятим місцем – менше 10 секунд різниці.

There was barely anything between the Top 5 which finished within 10 seconds of each other.



You can rewatch the men's mass start on https://t.co/bk5aBBso9Q #RUH19 pic.twitter.com/ecZ9ophCXh — IBU World Cup (@IBU_WC) 20 січня 2019 р.

Варто зазначити, що у неділю, 20 січня, запланований і мас-старт у жінок. Однак жодна з українок участь у гонці приймати не буде.

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