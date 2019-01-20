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      Біатлон: Йоханнес Бьо виграв мас-старт у Рупольдінгу на фінішній прямій, Підручний провалився

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      Чоловічий мас-старт у Рупольдінгу
      Чоловічий мас-старт у Рупольдінгу / twitter IBU Cup Biathlon

      У німецькому Рупольдінгу відбувся мас-старт серед чоловіків на етапі Кубка світу з біатлону. Перемогу здобув норвежець Йоханнес Бьо, на останніх метрах траси вирвавши перемогу у австрійця Юліана Еберхарда.

      Єдиними з українців, хто стартував, був Дмитро Підручний. Однак він не зумів показати хороший час на трасі. Тож фінішував передостаннім – на 29-ій позиції. Його відставання від переможця склало 2:17,6 хвилин. При цьому українець зробив лише три промахи.

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      Щодо переможця, то все визначалося на останній ділянці. Йоханнес Бьо показав найкращу швидкість на фініші та відвоював одразу п’ять позицій. Він обійшов Еберхарда лише на 0,6 секунди. Третій француз Кантен Фійон Майе. Ще один француз Мартен Фуркад – лише четвертий.

      Також у квіткову церемонію потрапили норвежець Ветле Кристіансен та француз Сімон Дестьє.

      До слова, між переможцем та п’ятим місцем – менше 10 секунд різниці.

      Варто зазначити, що у неділю, 20 січня, запланований і мас-старт у жінок. Однак жодна з українок участь у гонці приймати не буде.

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      Теги: Спорт Новини біатлону Дмитро Підручний
      Джерело: 24 Канал
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