Біатлон: Юлія Джима виграла індивідуальну гонку

Українська біатлоністка Юлія Джима виграла індивідуальну гонку першого етапу Кубка світу у словенській Поклюці.

Українка зуміла пройти гонку за 43:06.6, не допустивши жодної помилки на вогневому рубежі. Джима випередила полячку Хойниш майже на 6 секунд. Третє місце за чешкою Давидовою.

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What a performance by Yuliia Dzhima of Ukraine! 20/20 and that will be the first World Cup victory for the 28 year old. #POK18



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Ще троє українок зуміли фінішувати у топ-20. Олена Підгрушна – 15-та, Анастасія Меркушина – 16-та, Юлія Журавок – 20-та, Віта Семеренко посіла 41-е місце.

Нагадаємо, що сьогодні також у словенській Поклюці відбулася індивідуальна гонка у чоловіків. Вона мала відбутися ще напередодні, але через негоду (туман), її довелося перенести на четвер, 6 грудня.