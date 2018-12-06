Біатлон: Юлія Джима виграла індивідуальну гонку
Українська біатлоністка Юлія Джима виграла індивідуальну гонку першого етапу Кубка світу у словенській Поклюці.
Українка зуміла пройти гонку за 43:06.6, не допустивши жодної помилки на вогневому рубежі. Джима випередила полячку Хойниш майже на 6 секунд. Третє місце за чешкою Давидовою.
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Ще троє українок зуміли фінішувати у топ-20. Олена Підгрушна – 15-та, Анастасія Меркушина – 16-та, Юлія Журавок – 20-та, Віта Семеренко посіла 41-е місце.
Нагадаємо, що сьогодні також у словенській Поклюці відбулася індивідуальна гонка у чоловіків. Вона мала відбутися ще напередодні, але через негоду (туман), її довелося перенести на четвер, 6 грудня.
Джерело: 24 Канал
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